Ces 5 exercices simples qui rallongent l'espérance de vie

L'ESSENTIEL Des exercices physiques simples peuvent améliorer fortement la santé, selon Harvard.

Les 5 activités sont la natation, la marche, le tai-chi, la musculation et les exercices de Kegel.

Les bénéfices sont nombreux : contrôle du poids, cognition, équilibre, articulations, os...

Nul besoin forcément de pousser à la salle de sport, de mettre à mal son cardio ou d’enchaîner les séances de fitness pour rester en forme en vieillissant. Certains exercices simples et accessibles à tous peuvent transformer votre santé durablement. L’école de médecine de Harvard, aux Etats-Unis, vient de publier un top 5 des activités physiques à pratiquer pour mettre toutes les chances de son côté après l’âge de 50 ans.

Natation, renforcement et tai-chi : des piliers accessibles

Selon les experts, certaines activités peuvent en effet "faire des merveilles pour votre santé" en contribuant à contrôler le poids, améliorer l’équilibre, protéger les articulations et même "prévenir la perte de mémoire". La natation est souvent considérée comme un exercice complet : grâce à la flottabilité de l’eau, elle réduit la pression sur les articulations. "La natation est bénéfique pour les personnes souffrant d’arthrite car elle est moins contraignante pour le corps", abonde la Dre I-Min Lee, professeure à la Harvard Medical School, dans un communiqué. Elle améliore aussi l’humeur et le bien-être mental.

Autre pratique recommandée : le tai-chi, décrit comme une "méditation en mouvement". Cette discipline, qui allie gestes fluides et relaxation, est particulièrement adaptée aux seniors, car "l’équilibre est un élément essentiel de la condition physique" et tend à diminuer avec l’âge, rappelle la spécialiste.

Contrairement aux idées reçues, la musculation n’est pas réservée aux sportifs aguerris. Et elle est cruciale car, "si vous n’utilisez pas vos muscles, ils perdront leur force avec le temps", prévient la Dre Lee. Même avec des poids légers, le renforcement musculaire aide à brûler des calories et à préserver les fonctions cérébrales.

Des activités douces aux effets puissants

La marche à pied, quant à elle, reste l’activité la plus simple et l’une des plus efficaces. Elle permet d’améliorer le cholestérol, de renforcer les os et de réduire les risques de maladies comme le diabète ou les troubles cardiovasculaires. Des études montrent aussi qu’elle peut améliorer la mémoire.

Enfin, certains exercices de niche passent davantage inaperçus mais sont essentiels, comme les exercices de Kegel, censés renforcer les muscles du plancher pelvien et prévenir l’incontinence. Souvent associés aux femmes, ils sont pourtant aussi bénéfiques pour les hommes.