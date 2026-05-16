Santé mentale : on sait comment la nature améliore notre bien-être

L'ESSENTIEL Passer du temps dans une nature peut améliorer la santé mentale.

Une étude montre que le contact avec la nature aide les gens à développer une image corporelle plus positive. Ce qui aide à avoir une plus grande satisfaction de la vie.

Ce lien est observé à tous les âges et chez tous les genres.

De très nombreuses études ont montré que passer du temps dans la nature permet d’améliorer notre bien-être mental. Par contre, ces dernières n'expliquent pas vraiment comment une balade dominicale en forêt parvient à booster notre santé psychique. Après avoir interrogé plus de 50.000 adultes de 58 pays, des chercheurs de l’université Anglia Ruskin (ARU) ont la réponse. Leur découverte a été présentée dans la revue Environment International.

La nature booste l’image corporelle puis la satisfaction

En analysant les réponses des 50.363 personnes âgées de 18 à 99 ans interrogées sur leur rapport à la nature et leur santé mentale, les chercheurs ont remarqué qu’un contact fréquent avec la nature favorise une image corporelle plus positive. Ils ont ensuite noté que cette meilleure appréciation du corps s’accompagne d’une plus grande satisfaction de vie. Ces associations étaient observées à tous les âges et à toutes les identités de genre.

Pour l’équipe, deux mécanismes peuvent expliquer ce lien entre le temps passé au contact des arbres et des animaux et une meilleure image de soi. "Premièrement, la recherche démontre que le contact avec la nature est associé à une plus grande bienveillance envers soi-même. Ce qui favorise une meilleure appréciation de son corps et une plus grande satisfaction dans la vie", précisent les auteurs dans leur communiqué. La nature apporte l’occasion de profiter d’un “calme cognitif”. Il s’agit d’un état de conscience où notre attention se focalise naturellement sur nous. La douceur des images et des sons de la nature permet de réfléchir sans effort mental, ce qui nous aide à être bienveillants envers nous-mêmes.

Autre mécanisme possible : à la différence des milieux urbains très bruyants et agités, les environnements naturels, connus pour être plus tranquilles, soutiennent la pleine conscience et aident le cerveau à se ressourcer, et par effet domination avoir une meilleure appréciation de soi.

Santé mentale : il faut miser sur la nature

Les travaux confirment les bienfaits de la santé sur notre santé mentale, tout en détaillant les mécanismes en jeu. Le contact avec la nature accroît la bienveillance envers soi-même et le sentiment d’être ressourcé, deux éléments associés à une meilleure image corporelle et, en fin de compte, à une meilleure satisfaction de vie.

"Ce qui est frappant, c’est la constance de ces tendances à travers les pays, les âges et les identités de genre, ce qui suggère que le contact avec la nature aide les gens à construire des relations positives avec leur corps d’une manière profondément ancrée dans la psychologie humaine", ajoute le Pr Viren Swami, auteur principal de l'étude.

"À l’heure où de nombreux pays recherchent des moyens abordables d’améliorer le bien-être, nos conclusions soulignent la valeur des environnements naturels en tant que ressources importantes pour la santé publique." N’hésitez donc pas à faire un tour dans les espaces verts les plus proches de vous quand votre santé mentale vous joue des tours !