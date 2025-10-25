Nature, musique : stimuler les sens aide à lutter contre le stress et la dépression

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, les thérapies basées sur la musique et la nature peuvent améliorer la santé mentale.

Elles aident à lutter contre le stress, l'anxiété et la dépression.

Ces approches ont l'avantage d'être peu couteuses et adaptées à tous les publics.

“Touch grass”, “va toucher de l’herbe”... cette réplique, qui paraît parfois dans les fils de discussion d’Internet en ligne, vise à dire à son interlocuteur de déconnecter et de sortir pour vivre de “vraies” expériences. Ce mème taquin semble viser juste. Une nouvelle étude confirme que les expériences sensorielles comme profiter de la nature ou de la musique aident à lutter contre le stress, l’anxiété et la dépression.

Les résultats ont été présentés dans la revue Frontiers of Human Neuroscience.

La musique et la nature améliorent le bien-être mental

Pour évaluer les bienfaits des expériences sensorielles sur le bien-être, les chercheurs ont commencé par identifier 884 articles scientifiques dans six bases de données portant sur l'utilisation thérapeutique combinée de la musique et de la nature. Huit études évaluées par des pairs, présentant l’ensemble des critères requis, ont été retenues et décortiquées.

L’analyse de toutes ces données a montré que les activités basées sur la musique et la nature ont des effets bénéfiques dans divers aspects du bien-être, comme réduire les risques de dépression et de stress.

"L'utilisation thérapeutique combinée de la musique et de la nature facilite l'expression de soi, ce qui peut améliorer l'humeur et le bien-être émotionnel, avec le potentiel de diminuer simultanément l'anxiété, le stress et les symptômes de la dépression, qui peuvent tous avoir un impact sur divers aspects de la vie quotidienne, de la santé et du bien-être", avance Michelle Hand du College of Public Health (CPH) de l'Université George Mason et auteure de l’étude, dans un communiqué.

Nature et musique : des soins peu coûteux et adaptés à tous les publics

Ainsi, si l’experte note que le mème "va toucher l’herbe" a commencé comme une plaisanterie sur les réseaux sociaux, il s’agit en réalité d’un "conseil plutôt judicieux". Ses travaux confirment que la combinaison de la musique et des approches thérapeutiques basées sur la nature (jardiner, randonner, s’occuper d’animaux, danser en plein air…) peut améliorer la santé mentale et comportementale.

Elle ajoute : "les stratégies basées sur la musique et la nature peuvent offrir des approches multisensorielles adaptables et peu coûteuses pour les personnes de tous âges, les personnes handicapées, les vétérans et les non-vétérans, les personnes ayant subi un traumatisme, ainsi que pour les personnes âgées atteintes de démence."