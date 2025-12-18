Garde des enfants par les grands-parents : un bien ou un mal ?

L'ESSENTIEL En France, selon la Drees, 70 % des enfants de moins de 6 ans sont gardés au moins occasionnellement par un membre de la famille qui est, dans neuf cas sur dix, l’un de leurs grands-parents.

Pourtant, d'après une nouvelle étude, la garde par les grands-parents entraînerait une augmentation de 8 % des problèmes de santé chez les enfants de moins de 11 ans.

Cet effet serait surtout marqué chez les garçons et les enfants d'âge scolaire primaire.

Et si les grands-parents n’étaient pas les meilleures nounous ? Selon une nouvelle étude, publiée dans la revue Health Economics, ce mode de garde ne serait pas bénéfique pour les enfants, qui auraient plus de risque de souffrir de problèmes de santé.

Les enfants gardés par leurs grands-parents ont une santé plus fragile

C’est pourtant bien pratique. En France, 70 % des enfants de moins de 6 ans sont gardés au moins occasionnellement, d’après leurs parents, par un membre de la famille. Et dans neuf cas sur dix, il s’agit des mamies ou des papis, selon un rapport de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees). Aprioris, rien n’indique que la santé des plus jeunes pourrait être impactés par le temps qu’ils passent avec leurs aînés… Et pourtant, ce n’est pas ce qu’ont observé les scientifiques.

Lors de leur étude, ils ont analysé les données de 11.000 enfants et près de 9.000 parents en Allemagne. Parmi ces derniers, les mères ont déclaré être plus satisfaites de 11 % de leurs loisirs et de 9 % de la garde de leurs enfants lorsque leurs enfants étaient gardés par les grands-parents. Côté papa, même constat : ils avaient une augmentation de 19 % de leur satisfaction quand leurs chérubins étaient avec mamie et papi. Les adultes sont donc plutôt contents de cette option.

Étonnement, en comparant ce mode de garde à d’autres, les scientifiques ont observé des effets négatifs sur la santé - plus fragile - des enfants. Dans le détail, ils ont observé que la garde par les grands-parents entraînait une augmentation de 8 % des problèmes de santé chez les enfants de moins de 11 ans. Ils notent que cet effet était surtout marqué chez les garçons et les enfants d'âge scolaire primaire.

Les activités impactent la santé des enfants

Pour les auteurs, la raison pourrait venir des activités pratiquées. Dans beaucoup d’écoles en Allemagne, où l’étude a été menée, les enfants n’ont pas classe l’après-midi. Ils peuvent néanmoins rester sur place et être gardés par des professionnels qui organisent de l'aide aux devoirs, du sport, de la musique, des arts et ont des récréations.

En revanche, il est plus difficile de savoir ce que font les enfants avec les grands-parents. D’après les scientifiques, si ces derniers accordent moins d’importance au sport ou à d’autres activités de plein air, cela pourrait expliquer l’impact négatif sur la santé des plus jeunes.

Autre hypothèse : l’âge des grands-parents. Les chercheurs notent que les problèmes de santé étaient plus marqués chez les enfants gardés par une mamie ou un papi plus jeunes que la médiane. Ceux-ci n’étant pas encore à la retraite, ils pourraient être plus stressés et avoir moins de temps pour des activités en plein air, cuisiner, etc. Enfin, dernière observation, moins surprenante : les grands-parents vivant à moins d'une demi-heure de route de leurs petits-enfants les gardent plus souvent.

Si les résultats sont intéressants, cette étude reste observationnelle et ne doit pas décourager les grands-parents de passer du temps avec leurs petits-enfants.