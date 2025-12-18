Les capacités physiques culminent à cet âge

L'ESSENTIEL La forme physique et la force commencent atteignent leur apogée à 35 ans.

Un déclin progressif, qui s'accélère avec l'âge, est ensuite observé chez les hommes et les femmes, quel que soit le volume d'entraînement.

Cependant, la pratique d’une activité physique plus importante à 16 ans et son introduction à l'âge adulte sont liées à de meilleures performances physiques.

"Avec l’âge, on observe un déclin progressif de la masse et de la fonction musculaires, pouvant devenir cliniquement significatif dès la soixantaine et affectant l’autonomie et la santé. Des observations chez des athlètes de haut niveau montrent que les performances physiques maximales sont atteintes avant l’âge de 35 ans environ, malgré un entraînement continu", ont indiqué des scientifiques de l'Institut Karolinska (Suède). À partir de ce constat, ils suggèrent que les processus tissulaires sous-jacents au dysfonctionnement musculaire pourraient débuter des décennies avant de présenter des conséquences cliniques.

Les capacités physiques commencent à décliner dès 35 ans

Afin de déterminer si ce déclin des performances observé chez les athlètes s’applique également à la population générale, les auteurs ont mené une étude publiée dans la revue Sarcopenia and Muscle. Pour les besoins des travaux, les auteurs ont suivi 427 personnes nées en 1958. De 16 à 63 ans, leurs capacités physiques ont été évaluées. "Cette recherche est l'une des rares à avoir mesuré régulièrement, pendant près de 50 ans, la forme physique et la force des mêmes hommes et femmes sélectionnés aléatoirement à travers la Suède."

Selon les résultats, la capacité aérobie maximale et l'endurance musculaire (mesurée par le nombre de répétitions au développé couché) ont atteint leur maximum entre 26 et 35 ans chez les deux sexes, puis ont diminué progressivement, initialement de 0,3 % à 0,6 % par an, pour s'accélérer jusqu'à 2 % à 2,5 % par an, et ce quel que soit le volume d'entraînement. Le pic de la puissance musculaire a été observé à 27 ans chez les hommes et à 19 ans chez les femmes. Le taux de déclin était initialement faible (0,2 % à 0,5 % par an), mais a augmenté avec l'âge (2,2 % par an) chez les deux sexes. Le déclin global des capacités physiques entre le pic de forme et l'âge de 63 ans variait de 30 % à 48 %.

L’activité physique peut ralentir le déclin des performances physiques

Mais bonne nouvelle : les personnes ayant fait du sport de manière intense à 16 ans et celles ayant commencé à pratiquer une activité physique à l’âge adulte ont amélioré leurs capacités physiques de 5 à 10 %. "Il n’est jamais trop tard pour se mettre en mouvement", a souligné Maria Westerstahl, auteure principale de l’étude. Au cours du suivi, les chercheurs ont également constaté que le fait de posséder un diplôme universitaire était positivement associé à la capacité aérobie et à l'endurance musculaire.

"Nous allons maintenant étudier les mécanismes qui expliquent pourquoi chacun atteint son apogée en termes de performances à 35 ans et pourquoi l’activité physique peut ralentir ce déclin sans toutefois l’enrayer totalement", a conclu l’équipe qui examinera de nouveau les participants, qui auront alors 68 ans, l’année prochaine.