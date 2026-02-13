Grossesse : ce nutriment sous-estimé pourrait réduire l'inflammation

L'ESSENTIEL Initialement classée dans le groupe des vitamines B, la choline est un nutriment impliqué dans de nombreux processus biologiques, mais est souvent négligée.

Une étude montre qu’un apport élevé en choline, présente dans les aliments d'origine animale, est lié à des niveaux d'inflammation plus faibles au cours du troisième trimestre de grossesse.

Plus les femmes enceintes augmentent leur apport, plus l’inflammation diminue.

Durant la grossesse, l'inflammation peut atteindre des niveaux dangereux, avec des conséquences potentiellement néfastes pour la santé de la mère et de l'enfant. Afin de réguler cette réaction du système immunitaire, la nutrition maternelle joue un rôle important. Dans une nouvelle étude, une équipe internationale de chercheurs ont voulu explorer le lien entre l'apport alimentaire récent en choline, un nutriment essentiel peu consommé par les femmes enceintes, chez la mère et la protéine C-réactive à haute sensibilité (hs-CRP), un marqueur d'inflammation, au troisième trimestre de la grossesse.

Choline : quel est son rôle ?

La choline, souvent négligée en nutrition, n'est pas toujours mise en avant lors des consultations prénatales. Pourtant, ce nutriment, initialement classé dans le groupe des vitamines B, est impliqué dans la structure des membranes cellulaires, la production de neurotransmetteurs, la méthylation, l'activation des récepteurs des cellules immunitaires et le développement du cerveau fœtal. "Il est particulièrement abondant dans les aliments d'origine animale. On la trouve principalement dans les œufs, la viande, le poisson, les produits laitiers et certaines légumineuses et légumes crucifères", a expliqué Elisabeth Larson, qui a dirigé les recherches. La choline est également présente dans des compléments alimentaires. "L'apport recommandé actuel en choline pendant la grossesse est de 450 mg, mais certaines données suggèrent que cette dose pourrait être insuffisante."

Grossesse : un apport alimentaire plus élevé en choline réduit les niveaux d'inflammation

Pour les besoins des travaux, parus dans la revue The Journal of Nutrition, les auteurs ont analysé les données de plus de 1.300 participantes enceintes inscrites à la cohorte Alberta Pregnancy Outcomes and Nutrition. L'apport alimentaire en choline a été évalué à l'aide de rappels alimentaires détaillés sur 24 heures et la protéine C-réactive à haute sensibilité a été mesurée à partir d'échantillons sanguins maternels prélevés sans jeûne. "Il est important de noter que la choline n’a pas été étudiée isolément. Elle agit en synergie avec d'autres nutriments dits donneurs de méthyle, tels que le folate, la vitamine B12 et la bétaïne, qui participent tous à des cycles biochimiques similaires."

D’après les résultats, les participantes ayant des apports en choline plus élevés avaient moins de risques d'avoir un taux de protéine C-réactive à haute sensibilité supérieur au seuil clinique de 5 mg/L. Cette association s'est maintenue même après prise en compte de facteurs connus pour influencer l'inflammation, tels que l'indice de masse corporelle, l'âge gestationnel, l'apport énergétique total, les acides gras oméga-3 et d'autres nutriments impliqués dans les voies métaboliques associées. "Plus on en consomme, mieux c'est", ont ajouté les scientifiques.