Les raisons d’une puberté de plus en plus précoce chez les filles

L'ESSENTIEL L’âge de la puberté féminine diminue partout dans le monde.

Obésité, stress, alimentation et produits chimiques perturbateurs hormonaux sont en cause.

Ces bouleversements précoces peuvent avoir des répercussions physiques et psychologiques durables.

Des seins dès l’âge de six ans, des premières règles avant onze : la puberté féminine semble arriver de plus en plus tôt, confirme une enquête publiée fin janvier dans la revue Nature. Une tendance mondiale qui inquiète les spécialistes, et qui n’est pas sans conséquences pour la santé physique et mentale des jeunes filles.

D’après une vaste étude publiée en 2024 dans JAMA Network Open, menée sur plus de 70.000 Américaines nées entre 1950 et 2005, l’âge moyen des premières règles a diminué de façon significative dans cette période. Le nombre de jeunes filles ayant leurs règles avant 11 ans a presque doublé, atteignant 16 %. Une méta-analyse antérieure de 30 études montrait déjà une baisse de trois mois par décennie de l’âge de la puberté entre 1977 et 2013.

Puberté précoce : un cocktail de causes suspectées

Pourquoi un tel changement ? "Il y a plus de questions que de réponses", admet Lisa Swartz Topor, pédiatre à l’Université Brown, auprès du National Geographic. Mais plusieurs facteurs sont mis en cause : la hausse de l’obésité infantile, les régimes alimentaires riches en produits ultra-transformés et en protéines animales, l’exposition au stress ou encore les perturbateurs endocriniens.

L'obésité, en particulier, "peut être associée à la libération de différentes hormones, dont l'insuline, le facteur de croissance analogue à l'insuline 1 et la leptine, dans la circulation sanguine", explique Aviva Sopher, de l’Université Colombia. Ces hormones, qui peuvent affecter l'appétit, la satiété et l'accumulation de graisse corporelle, sont susceptibles de dérégler l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, et donc avoir un impact sur le début de la puberté. Des taux plus élevés d’estradiol (une forme d’œstrogènes) ont également été observés chez les filles en surpoids.

La mauvaise qualité de l’alimentation, mais aussi le stress chronique, peuvent influencer le déclenchement précoce de la puberté. "La puberté est sensible au stress", notamment en cas d'adversités durant l’enfance, confirme la psychologue Jane Mendle (Université Cornell). Entre isolement, sédentarité et exposition aux écrans, la crise du Covid-19 pourrait aussi avoir joué un rôle. Enfin, les perturbateurs endocriniens (phtalates, bisphénols, PFAS...), présents dans d’innombrables objets du quotidien, pourraient perturber l'environnement hormonal des enfants. Selon une étude de BMC Medicine datant de 2023, leur exposition serait ainsi liée à la puberté précoce. Une autre, parue dans Environmental Health Perspectives, associe également la pollution de l’air à des règles plus précoces.

Des risques accrus de cancer, de diabète, d'hypertension...

Ces bouleversements précoces peuvent avoir des répercussions physiques et psychologiques durables. "Les filles qui entament la puberté tôt grandissent plus vite, mais s’arrêtent plus tôt, ce qui peut réduire leur taille adulte finale", explique le Dr Frank Biro (Cincinnati Children’s Hospital). S’ajoutent des risques accrus de cancer du sein, d’obésité à l’âge adulte, d’hypertension, de diabète de type 2 et de troubles cardiovasculaires. Ce n’est pas tout : "La puberté précoce expose le cerveau à un niveau d’hormones sexuelles inhabituellement élevé pour l’âge", rappelle Natasha Chaku (Université de l’Indiana). Ce qui peut créer un décalage d’expérience avec les pairs, et ainsi accroître les risques de dépression, d’anxiété, de mauvaise image corporelle ou encore les difficultés pour réguler ses émotions.