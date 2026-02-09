Cancer colorectal : cette habitude quotidienne peut réduire le risque

L'ESSENTIEL Une vaste étude britannique met en lumière l’effet protecteur du lait et du calcium contre le cancer colorectal.

Chaque verre de lait quotidien est associé à une baisse significative du risque.

Le calcium pourrait neutraliser certains acides biliaires dans le côlon, réduisant l’exposition des cellules intestinales à des composés cancérogènes.

Un verre de lait par jour pour protéger son côlon ? Une vaste étude menée au Royaume-Uni, publiée dans la revue Nature Communications, révèle que les produits laitiers et leur calcium jouent un rôle protecteur inattendu contre le cancer colorectal, troisième cancer le plus fréquent dans le monde et en France.

Une réduction du risque de 17 % du cancer colorectal

La recherche s’est appuyée sur les données de plus de 542.000 femmes britanniques, suivies pendant plus de 16 ans. Objectif : analyser les liens entre 97 facteurs alimentaires et le risque de cancer colorectal. Parmi eux, 17 ont montré une nette association. Et ce sont le calcium et les produits laitiers qui sortent grands gagnants (entre autres). Chaque apport quotidien de 300 mg de calcium, soit l’équivalent d’un verre de lait, est associé à une réduction du risque de 17 %. Par ailleurs, les femmes qui étaient "génétiquement prédisposées à consommer davantage de lait voient leur risque diminuer de 40 % pour 200 g de lait par jour", peut-on lire dans un communiqué.

Les chercheurs avancent plusieurs explications à cet effet protecteur. Le calcium pourrait neutraliser certains acides biliaires dans le côlon, réduisant ainsi l’exposition des cellules intestinales à des composés cancérogènes. Les produits laitiers contiennent aussi d’autres nutriments bénéfiques : magnésium, vitamine B2, phosphore et potassium, tous associés à un risque réduit de cancer colorectal. "Nos résultats sont cohérents avec ceux du World Cancer Research Fund, qui estime probable que les produits laitiers réduisent le risque de cancer colorectal", soulignent les auteurs.

Alcool et viande rouge : à éviter

Au-delà du lait, d’autres aliments riches en fibres et en vitamines renforcent cette protection : fruits, légumes à feuilles vertes, céréales complètes ou encore vitamine C (comme celle présente dans une orange). A l’inverse, comme l'ont déjà montré de nombreuses études, la consommation régulière d’alcool ou de viande rouge et transformée augmente notablement le risque. Chaque verre d’alcool (20 g) fait grimper le risque de 15 %, et chaque portion de viande transformée (30 g) l’augmente de 8 %.

Chaque année dans le pays, plus de 40.000 nouveaux cas de cancer colorectal sont diagnostiqués, pour un nombre de décès avoisinant les 18.000. Il est aujourd’hui la 2ème cause de décès par cancer en France alors que, pour rappel, le cancer colorectal peut être guéri dans 90 % des cas s’il est détecté tôt. Chaque année, 6.600 vies pourraient ainsi être sauvées en France si le dépistage était davantage pratiqué, selon une étude de la Fondation ARC (pour la recherche sur le cancer).