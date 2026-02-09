JO d’hiver 2026 : ces blessures sont les plus courantes durant les compétitions

L'ESSENTIEL Déjà blessée, la skieuse alpine américaine Lindsey Vonn a été opérée d’une facture de la jambe gauche après sa chute dans la descente des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.

Chez les sportifs de haut niveau, les blessures des membres inférieurs sont les plus fréquentes et représentent 66,7 % des lésions.

La plupart des atteintes sont des lésions tendineuses suivies par des lésions ligamentaires, selon une étude.

"Je n'abandonne pas, je travaille aussi dur que possible pour y arriver !" C’est ce qu’a écrit la skieuse alpine Lindsey Vonn sous une vidéo publiée sur son compte Instagram. Pour rappel, l’Américaine de 41 ans a chuté, le 30 janvier dernier, lors de l'étape de Crans-Montana (Suisse). À l’issue de cet accident, elle a souffert d’une rupture totale du ligament croisé antérieur de son genou gauche. Malgré sa grave blessure, la sportive a pris le risque, ce 8 février, de dévaler la descente des Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Quelques secondes après d’être élancée, elle est tombée et a été rapidement transférée dans un hôpital italien. D’après les informations du quotidien italien La Gazzetta dello sport, relayées par FranceInfo, l’athlète a été opérée d’une fracture à la jambe gauche. Par la suite, son entraîneur, Alex Hödlmoser, a précisé, au micro de la radio suisse Schweizer Radio und Fernsehen qu’il s’agissait "d'une fracture du tibia et d'une rupture du ligament croisé au genou. Elle est toujours en train de passer des examens." Son équipe a ensuite assuré qu’elle était "dans un état stable."

Compétitions alpines : le genou, plus à risque de blessures

Ce type de blessure n’est pas rare dans le cadre de compétitions alpines, notamment durant les épreuves de ski, en raison de la vitesse élevée, la fatigue accumulée, des conditions de neige difficiles ou encore des antécédents de blessures. D’après une étude épidémiologique sur les blessures et les maladies chez les skieurs alpins sur la saison 2023-2024, l’incidence des blessures est de 60 pour 100 athlètes par saison. Les blessures du membre inférieur sont les plus fréquentes et représentent 66,7 % des blessures. Le genou est le plus touché (26,3 %), suivi par la cheville (17,5 %). La plupart des atteintes sont des lésions tendineuses (29,8 %) suivies par des lésions ligamentaires (21,1 %).

Ligament croisé : "un mouvement de 'torsion' excessif du tibia sous le fémur"

Une question se pose alors : pourquoi les genoux, notamment les ligaments croisés, sont-ils les articulations les plus à risque de lésions ? Tout d’abord, "le ligament croisé antérieur (LCA) est situé au centre de l’articulation du genou et en assure sa stabilité, aidé par des contractions musculaires. Anatomiquement, le mécanisme qui conduit à sa lésion correspond à un mouvement de 'torsion' excessif du tibia sous le fémur, le genou rentrant vers l’intérieur", selon Frédérique Hintzy, professeure des universités en sciences du sport, et Brice Picot, maître de conférences et kinésithérapeute au Laboratoire Interuniversitaire de Biologie de la Motricité (LIBM) de l’Université Savoie Mont Blanc.

Selon une publication de The Conversation, les blessures aux genoux chez les skieurs alpins peuvent être liées à une contrainte mécanique avec une surcharge du genou lors d’une réception de saut ou sur un appui puissant. Une mise en tension musculaire peut aussi expliquer cette lésion. "Une autre particularité de la pratique du ski est la position fléchie du genou entre 30° et 90° lors du virage, or c’est justement l’amplitude articulaire dans laquelle le genou est le moins stable compte tenu d’un système ligamentaire détendu. Le genou peut aussi subir une flexion excessive suite à un déplacement du centre de gravité vers l’arrière et le côté, appelé mécanisme du pied fantôme. Des accélérations du tibia différentes de celles du fémur peuvent se produire, entraînant un cisaillement antérieur du tibia, une hyperextension brutale." Autres causes possibles : des conditions météorologiques particulières et changeantes ainsi que le port de chaussures rigides.