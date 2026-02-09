Déni de grossesse : ignorant qu'elle était enceinte, elle accouche sur son lieu de travail

L'ESSENTIEL Aux États-Unis, une femme a donné naissance à un petit garçon, nommé Onyx King Easterlie, après être allée aux toilettes sur son lieu de travail.

La mère a déclaré n’avoir présenté aucun signe de grossesse.

Selon l’Assurance Maladie, le déni de grossesse "n’est pas lié à l’existence de troubles psychiques pré-existants."

"Une livraison spéciale". C’est ce qu’Amethyst Blumberg, une femme résidant dans l’Iowa (États-Unis), a reçu le 26 janvier dernier. Sur son lieu de travail, à savoir un centre FedEx (une entreprise américaine de transport et de logistique) à Grimes, l’employée a ressenti un besoin urgent d'aller aux toilettes alors qu’elle terminait son service. "Après ça, je n'arrivais même plus à me relever. Je me suis levée et j'ai senti sa tête", a déclaré, aux médias KCCI et KENS 5, la patiente qui n'avait aucune idée qu'elle était enceinte. Amethyst a pu appeler de l'aide, en ouvrant la porte, avant de réaliser peu de temps après que le bébé était sur le point de pointer le bout de son nez. Fort heureusement, les pompiers sont arrivés en quelques minutes et l’ont aidé à mettre le bébé au monde sur place. Selon un secouriste, l’enfant, pesant 2,9 kg et mesurant 48 cm, est né à 8h33. La maman et son fils, qu'elle a nommé Onyx King Easterlie, ont ensuite été transportés à l'hôpital où ils se sont reposés.

Déni de grossesse : aucune modification corporelle

Interrogée par les médias, la patiente, déjà mère de deux enfants, a déclaré n’avoir aucun signe de grossesse, aucune prise de poids et aucun symptôme jusqu'à ce qu'elle commence le travail. "Pour ma première grossesse, j'avais tous les symptômes. Pour celle-ci, rien du tout. Je maigrissais au travail. La seule chose que j'ai sentie, c'est quand j'ai commencé à avoir mal au dos à cause des contractions. Et quand il est descendu, je l'ai senti bouger." Comme 1.500 à 3.000 Françaises par an, selon le CHU de Lille, Amethyst a fait un déni de grossesse. On en distingue deux types. Le déni partiel correspond à la découverte de grossesse après le premier trimestre de grossesse mais avant le terme. "Il arrive que le corps de la femme se transforme dans les quelques heures qui suivent son annonce." Le déni de grossesse total correspond à la découverte de la grossesse au moment de l’accouchement.

Grossesse : "ce déni n’est pas lié à l’existence de troubles psychiques pré-existants"

En cas de déni de grossesse, "les répercussions sur l’enfant sont possibles : absence de détection des malformations fœtales, petit poids de naissance, accouchement en urgence… Ce déni n’est pas lié à l’existence de troubles psychiques pré-existants", indique l’Assurance Maladie. Étant donné que l’annonce de la grossesse est un traumatisme pour ces femmes, avec un retentissement sur le vécu non seulement de l’accouchement et de la période du post partum, mais aussi parfois sur l’instauration du lien mère bébé, voire de la parentalité, une aide psychologique et sociale est nécessaire.