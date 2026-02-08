Alzheimer : ce que révèle la surveillance de vos relevés bancaires

Des années s’écoulent entre les premières lésions et les premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer. Mais selon une nouvelle recherche, parue dans JAMA Network Open, le déclin cognitif pourrait être perceptible dans des modifications progressives du quotidien, détectables grâce à nos relevés bancaires. Les auteurs de ces travaux ont découvert que les comportements financiers, enregistrés dans les données bancaires courantes, peuvent révéler des signes précoces de déclin cognitif.

Qu'est-ce que les relevés bancaires nous apprennent sur la démence ?

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques, issus de la Faculté d'économie de l'Université de Nottingham au Royaume-Uni, ont analysé les données bancaires anonymisées de plus de 66.000 personnes. Ils ont comparé un groupe d’environ 16.000 personnes ayant donné une procuration à cause d’une incapacité financière, à 50.000 autres personnes, sans incapacité.

Ils ont constaté que les personnes souffrant de déclin cognitif étaient moins susceptibles de dépenser de l’argent pour des voyages et de financer des loisirs comme le jardinage, cinq ans avant l’enregistrement d’une procuration. Elles se connectaient également moins aux services bancaires en ligne et étaient plus à risque de signaler des fraudes, des pertes de cartes et de demander la réinitialisation de leur code PIN. Ces personnes avaient également tendance à augmenter les dépenses liées au temps passé à domicile, ce qui se caractérisait notamment par une hausse des factures d’électricité ou de gaz.

Maladie d'Alzheimer : des changements d'habitude visibles dans les relevés bancaires

Pour les auteurs, ces résultats montrent que le stade précoce de la maladie d’Alzheimer et les démences apparentées peuvent entraîner une "diminution de l’engagement dans les soins personnels et les activités hors du domicile", et une augmentation de la vulnérabilité face aux erreurs financières et à la fraude. "Les résultats révèlent que des changements subtils mais significatifs dans les comportements financiers (…) commencent à apparaître plusieurs années avant que les individus ne soient officiellement identifiés comme ayant une incapacité financière", concluent-ils. Les scientifiques britanniques soulignent qu’il s’agit de la première preuve à grande échelle que les données détenues par des institutions financières peuvent donner des informations sur le risque de déclin cognitif.

Données bancaires : un outil pour protéger les personnes âgées ?

"Il s'agit d'une démonstration éloquente de la manière dont les données bancaires anonymisées peuvent être utilisées de façon responsable pour protéger les membres les plus vulnérables de la société", estime le Professeur John Gathergood, directeur de cette étude. Avec son équipe, il appelle à poursuivre les travaux sur les liens entre données financières et santé. "En comprenant mieux les indicateurs comportementaux d'une capacité financière déclinante, les banques peuvent étudier comment renforcer la protection de leurs clients", avancent les auteurs. Mais ils soulignent l'importance de maintenir un "respect strict" de la confidentialité des données