Et si contrôler sa tension était le meilleur moyen d'éviter la démence ?

L'ESSENTIEL Un essai clinique massif en Chine montre qu'un meilleur contrôle de l'hypertension réduit significativement les risques de démence.

L'intervention associe traitement médicamenteux et accompagnement personnalisé.

Ce modèle pourrait être déployé à large échelle pour freiner l'épidémie mondiale de démence.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que le nombre de personnes atteintes de démence passera de 57,4 millions en 2019 à 152,8 millions d'ici 2050. Ce bond spectaculaire touchera surtout les pays à faibles et moyens revenus. Si l'activité physique et une alimentation saine sont souvent recommandées, une nouvelle étude clinique met en lumière une autre piste majeure de prévention : la lutte contre l'hypertension artérielle.

Une réduction de 15 % du risque de démence

La recherche, menée en Chine et publiée dans Nature Medicine, révèle en effet qu'une meilleure gestion de l'hypertension pourrait réduire significativement les risques de démence et de déclin cognitif, en particulier la maladie d’Alzheimer. Des travaux antérieurs avaient déjà montré que les personnes hypertendues non traitées présentent un risque accru de 42 % de développer une démence. Mais jusqu’ici, peu d'essais randomisés avaient évalué l'effet direct des traitements antihypertenseurs sur la prévention de la démence.

L'équipe de chercheurs a mené l’expérience sur près de 34.000 patients hypertendus, âgés de 40 ans et plus, dans des villages chinois. Ils ont été divisés en deux groupes : un groupe recevait en moyenne trois médicaments contre l’hypertension (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, diurétiques, inhibiteurs calciques...) ; l'autre groupe n'en recevait qu'un seul. Tous ont également bénéficié d'un accompagnement : suivi à domicile, conseils sur la perte de poids, la réduction du sel et de l'alcool, et adhérence au traitement. Après quatre ans, les résultats ont été sans appel : une réduction de 15 % du risque de démence toutes causes confondues, et de 16 % du risque de troubles cognitifs dans le groupe suivi.

Une stratégie de prévention à généraliser ?

Selon les auteurs, ces résultats confirment qu'une politique de contrôle systématique de la tension artérielle pourrait freiner la progression mondiale de la démence. Ils appellent donc à une adoption large de ce modèle, notamment dans les zones rurales ou défavorisées.