  • CONTACT
Menu

QUESTION D'ACTU

Dépistage

Dépression : des signes visibles dans le microbiote

Des chercheurs ont découvert des biomarqueurs intestinaux de la dépression qui pourrait permettre, à terme, de dépister cette maladie plus précocement.

Dépression : des signes visibles dans le microbiote AnnaTamila/iStock
L'ESSENTIEL
  • Pour poser le diagnostic de dépression, le médecin s’appuie sur des questionnaires pour évaluer l’état du patient.
  • Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont découvert des biomarqueurs sanguins et intestinaux de la dépression.
  • Si leur efficacité est confirmée dans de prochains travaux, ces biomarqueurs pourraient permettre de diagnostiquer la dépression même chez les adolescents.

Un adolescent français sur deux souffre de symptômes d’anxiété ou dépressifs, selon un sondage Ifop-BVA réalisé en 2022. Chez les jeunes, il n’est pas toujours simple de détecter un tel mal-être. Le médecin lui-même doit s’appuyer sur des questionnaires pour évaluer l’état du patient et poser le diagnostic d'épisode dépressif caractérisé. 

Des biomarqueurs objectifs de la dépression

Mais une nouvelle étude, publiée dans la revue Translational Psychiatry, pourrait bien révolutionner le dépistage. Des chercheurs chinois ont découvert des biomarqueurs intestinaux de la dépression présents dès l’adolescence. Autrement dit, l’analyse du microbiote pourrait permettre de diagnostiquer cette maladie. 

Malgré sa forte prévalence et son impact, les biomarqueurs diagnostiques objectifs de la dépression chez l'adolescent restent limités, en particulier ceux liés au microbiote intestinal, soulignent les auteurs de l’étude, dans un communiqué. Notre étude a analysé des biomarqueurs diagnostiques potentiels à partir d’échantillons de sang périphérique et de selles chez des adolescents atteints de dépression.

90 adolescents de moins de 19 ans ont participé à cette étude. 46 présentaient un premier épisode de dépression sans traitement médicamenteux, tandis que les 44 autres ne souffraient d'aucun trouble mental. Tous ont fourni aux chercheurs des échantillons de sang et de selles.

SUR LE MÊME THÈME

Dépister la dépression grâce à des analyses sanguines et de selles

Résultats : les adolescents souffrant de dépression présentaient des signes de dysfonctionnement de la barrière intestinale, visibles par le taux élevé de certaines protéines, et une inflammation sanguine plus importante, identifiable par certains biomarqueurs. La composition de leur microbiote était aussi différente des autres adolescents, avec une présence accrue de certaines bactéries comme celles du groupe Collinsella, associées à des altérations de la barrière intestinale. 

À terme, les scientifiques espèrent que cette découverte permettra de dépister la dépression plus précocement, grâce à des analyses sanguines et de selles. Lors de leurs tests en laboratoire, l’utilisation des marqueurs sanguins et de la bactérie Collinsella a permis d’identifier la dépression avec une bonne fiabilité. Néanmoins, avant d’être utilisés comme tels, ces potentiels nouveaux outils de dépistage devront prouver leur efficacité lors de prochaines études.

Vous aimez cet article ? Abonnez-vous à la newsletter !
Publicité

EN DIRECT

LA CHAÎNE SANTÉ

chaine youtubeYoutube

LES MALADIES

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

J'AI MAL

J ai Mal Bras et mains Bras et mains Tête et cou Torse et haut du dos Jambes et pied

SYMPTÔMES

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Pourquoi Docteur Tous droits réservés, 2025