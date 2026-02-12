Alopécie : la médecine chinoise peut-elle vous rendre vos cheveux ?

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, une plante appelée Polygonum multiflorum permettrait de lutter contre l’alopécie androgénétique.

L’alopécie androgénétique est la forme la plus fréquente de perte de cheveux.

Polygonum multiflorum agirait sur la DHT, une hormone liée au rétrécissement des follicules pileux, tout en protégeant les cellules folliculaires d'une mort cellulaire prématurée.

L’alopécie androgénétique touche davantage les hommes d’origine européenne. Dans cette population, selon le Vidal, la perte de cheveux concernerait 20 % des hommes à 20 ans, 30 % à 30 ans, 40 % des hommes de 40 ans, et ainsi de suite.

Une plante agit sur la DHT et la stimulation des follicules pileux

Pour lutter contre la progression de ce phénomène, il existe plusieurs traitements - devant être pris à vie - dont l’objectif est soit de stimuler les follicules pileux, soit de bloquer l'action de la dihydrotestostérone (DHT - une hormone liée au rétrécissement des follicules pileux et donc impliquée dans la perte de cheveux). Autrement dit, il n’agissent généralement que sur une seule cause de l’alopécie androgénétique.

Mais une plante ancestrale pourrait mener ses deux combats en même temps. C’est ce qu’ont découvert des chercheurs lors d’une revue scientifique, publiée dans le Journal of Holistic Integrative Pharmacy. Déjà utilisée depuis longtemps en médecine chinoise, Polygonum multiflorum pourrait ainsi lutter contre la perte de cheveux.

“Notre analyse fait le lien entre la sagesse ancestrale et la science moderne, explique Han Bixian, premier auteur de la revue scientifique, dans un communiqué. Ce qui nous a surpris, c'est la constance avec laquelle les textes historiques, de la dynastie Tang à nos jours, décrivent des effets qui correspondent parfaitement à notre compréhension actuelle de la biologie capillaire. Des études modernes confirment désormais qu'il ne s'agit pas de folklore, mais de pharmacologie.”

Pour mesurer scientifiquement l’effet de cette plante sur l’alopécie androgénétique, les scientifiques ont analysé plusieurs types de travaux : expériences en laboratoire, observations cliniques, écrits anciens sur les plantes médicinales. Ils ont ainsi observé plusieurs bénéfices de Polygonum multiflorum.

D’après cette vaste analyse, cette plante agirait sur la DHT, tout en protégeant les cellules folliculaires d'une mort cellulaire prématurée et en les stimulant. Autrement dit, cette plante réussit à agir sur les deux causes de l’alopécie androgénétique, là où les traitements actuels échouent.

Une solution plus naturelle pour lutter contre l’alopécie androgénétique

Mais ce n’est pas tout. Cette plante active aussi les systèmes de signalisation clés liés à la croissance capillaire et améliore la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu, ce qui pourrait favoriser l'apport d'oxygène et de nutriments aux follicules pileux. Ces facteurs participent aussi au ralentissement de la perte de cheveux.

Néanmoins, d’autres essais doivent être menés pour confirmer les bienfaits de Polygonum multiflorum. Si tel était le cas, cette plante pourrait offrir une alternative plus naturelle aux traitements actuels contre la calvitie.