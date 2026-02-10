Pourquoi les schizophrènes entendent des voix ?

La schizophrénie déforme la perception de la réalité. Chez les personnes atteintes, cela peut se manifester par des hallucinations auditives. Dans la revue spécialisée Schizophrenia Bulletin, des chercheurs australiens expliquent avoir découvert l’origine de ce symptôme : il serait lié à un dysfonctionnement cérébral.

Schizophrénie : des hallucinations liées à la "voix intérieure"

Le professeur Thomas Whitford, de l'École de psychologie de l’université de New South Wales, et son équipe travaillent depuis plusieurs années sur le fonctionnement du langage intérieur, à la fois chez les personnes en bonne santé et celles atteintes de troubles du spectre de la schizophrénie. "Le langage intérieur, c'est cette voix dans votre tête qui narre silencieusement vos pensées : ce que vous faites, ce que vous prévoyez ou ce que vous remarquez, précise-t-il. La plupart des gens ont régulièrement un discours intérieur, souvent sans s'en rendre compte, même si certains n'en ont jamais l’expérience." Dans leur recherche, les scientifiques australiens ont démontré que lorsque nous parlons, ​​la partie du cerveau qui traite les sons extérieurs est moins active. "Cela s'explique par le fait que le cerveau anticipe le son de notre propre voix", indique le spécialiste. Chez les personnes touchées par les hallucinations auditives, cette prédiction semble erronée : le cerveau réagit comme si la voix provenait de quelqu'un d'autre.

Hallucinations auditives : une perturbation de l’activité cérébrale

Ainsi, les hallucinations auditives pourraient être liées à une confusion entre voix intérieure et parole extérieure. "Cette idée existe depuis 50 ans, mais elle a été très difficile à vérifier car le monologue intérieur est par nature privé", explique le Pr Thomas Whitford. Avec son équipe, il a utilisé un électroencéphalogramme pour enregistrer l'activité électrique du cerveau et mesurer ce phénomène. "Même si nous ne pouvons pas entendre notre monologue intérieur, le cerveau y réagit tout de même ; et chez les personnes saines, l'utilisation du monologue intérieur produit le même type de réduction de l'activité cérébrale que lorsqu'elles parlent à voix haute, indique-t-il. Mais chez les personnes qui entendent des voix, cette réduction d'activité ne se produit pas. En fait, leur cerveau réagit encore plus fortement à la parole intérieure, comme si elle provenait de quelqu'un d'autre. Cela pourrait expliquer pourquoi les voix semblent si réelles."

Schizophrénie : vers un meilleur dépistage ?

Pour tester leur hypothèse, les chercheurs ont réalisé une étude avec 142 participants, dont des personnes atteintes de troubles du spectre de la schizophrénie ayant présenté des hallucinations auditives verbales. L’activité cérébrale des participants a été enregistrée pendant qu’ils écoutaient des sons dans un casque, tout en prononçant mentalement des syllabes. Les scientifiques ont constaté que chez les personnes touchées par des hallucinations auditives, le cerveau réagit davantage à la parole intérieure lorsqu’elle correspond à un son diffusé dans un casque. Chez les personnes non-schizophrènes, l’activité cérébrale était réduite dans ce contexte.

"Le mécanisme de prédiction du cerveau pourrait être perturbé chez les personnes souffrant d'hallucinations auditives, ce qui pourrait les amener à confondre leur voix intérieure avec une parole extérieure", s’interrogent les auteurs. Selon eux, ces travaux ouvrent la voie à l'identification de marqueurs biologiques de la schizophrénie. "Ceci est important car il n'existe actuellement aucun test sanguin, imagerie cérébrale ou biomarqueur de laboratoire (signalement corporel de notre état de santé) permettant de diagnostiquer spécifiquement cette maladie", concluent-ils.