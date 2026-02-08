Cholestérol : une nouvelle pilule pour le traiter

L'ESSENTIEL L'enlicitide décanoate, un inhibiteur oral de la proprotéine convertase subtilisine/kexine de type 9 (PCSK9), est un médicament contre le cholestérol, dont l’efficacité a été récemment testée.

Selon un essai clinique de phase III, ce comprimé à prendre une fois par jour réduit jusqu'à 60 % le taux de cholestérol LDL, connu sous le nom de "mauvais" cholestérol.

Ces bénéfices ont persisté pendant un an.

Pour faire baisser le taux sanguin de cholestérol, l’adoption de bonnes habitudes (arrêt du tabac, pratique régulière d’activité physique, alimentation équilibrée…) est nécessaire. Si besoin, des médicaments, comme les statines, sont prescrits. Dans le cadre d’un essai clinique de phase III, des scientifiques de l’UT Southwestern Medical Center (États-Unis) ont testé un nouveau traitement : l'enlicitide décanoate, un inhibiteur oral de la proprotéine convertase subtilisine/kexine de type 9 (PCSK9) qui agit de façon similaire aux anticorps monoclonaux en se liant à la PCSK9 dans le sang. Cette protéine réduit le nombre de récepteurs du cholestérol LDL sur les cellules hépatiques, ralentissant ainsi la capacité du foie à éliminer le cholestérol LDL de la circulation sanguine.

Une réduction de 60 % du taux de "mauvais cholestérol" avec la pilule expérimentale

Afin de tester la capacité du comprimé à réduire le cholestérol LDL, à savoir le "mauvais" cholestérol, les chercheurs ont recruté 2.909 adultes atteints d'athérosclérose avérée ou présentant un risque de développer cette maladie en raison de facteurs associés. Les patients, âgés en moyenne de 63 ans et prenant des statines, présentaient un taux moyen de cholestérol LDL de 96 milligrammes par décilitre (mg/dl), soit bien supérieur aux 70 mg/dl recommandés pour les personnes souffrant d'athérosclérose et aux 55 mg/dl pour celles présentant un risque de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse.

Dans le cadre des recherches, 1.935 participants ont reçu quotidiennement 20 mg d'enlicitide et 969 un placebo pendant 52 semaines. Après 24 semaines, les patients sous enlicitide ont vu leur taux de cholestérol LDL baisser d'environ 60 % par rapport au groupe placebo. L'enlicitide a également réduit d'autres marqueurs lipidiques sanguins associés aux maladies cardiovasculaires, notamment le cholestérol non-HDL, l'apolipoprotéine B et la lipoprotéine(a). Ces bénéfices ont persisté pendant un an. "L’incidence des événements indésirables ne semblait pas différer entre les groupes", peut-on lire dans les travaux publiés dans la revue New England Journal of Medicine.

Réduire le cholestérol : un moyen de prévenir les infarctus et les AVC

"Ces réductions du cholestérol LDL sont de loin les plus importantes que nous ayons obtenues avec un médicament oral depuis la mise au point des statines", a déclaré Ann Marie Navar, auteure principale de l’étude. Actuellement, un essai clinique distinct est en cours afin d'étudier si cette diminution du cholestérol LDL se traduit par une réduction des infarctus et des AVC. Si c’est le cas et si le médicament est approuvé par la Food and Drug Administration (FDA), il pourrait aider de nombreux patients.