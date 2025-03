Cholestérol : cette légumineuse contribue à faire baisser son taux

L'ESSENTIEL Une étude a révélé que la consommation quotidienne de lentilles permet aux personnes susceptibles de développer une maladie métabolique de réduire le taux de cholestérol à jeun.

La consommation de cette légumineuse améliore également la glycémie postprandiale.

Il n'a pas été relevé de troubles gastro-intestinaux.

Les lentilles, riches en fibres et en protéines, sont bénéfiques pour la santé et notamment la santé métabolique. Une étude réalisée par des scientifiques de l’université d'État du Montana (États-Unis) a cherché à évaluer l'impact de la consommation de lentilles sur des mesures à jeun et postprandiales du métabolisme et de l'inflammation du glucose et des lipides.

Cholestérol en baisse grâce à la consommation fréquente de lentilles

Pour leurs travaux, les spécialistes ont recruté 38 adultes en surpoids et obèses, âgés en moyenne de 47 ans, présentant un indice de masse corporelle (IMC) de 34,4 kg/m2 et un tour de taille important. Pendant 12 semaines, les volontaires ont dû consommer tous les midis un repas comprenant 980 ou 0 gramme de lentilles vertes cuites. Durant l'étude, une fois par semaine, les volontaires ont répondu à des questions sur leur état gastro-intestinal ainsi que leur satiété. Des prises de sang ont aussi été réalisées, à jeun et toutes les heures pendant cinq heures après le repas.

Les résultats, publiés dans la revue Nutrients, ont mis en lumière qu'augmenter sa consommation quotidienne moyenne de lentilles entraîne un apport supérieur en fibres totales. Après la période de consommation de 12 semaines, les taux de cholestérol total et de lipoprotéines de basse densité (LDL) à jeun ont diminué. De plus, la consommation régulière de lentilles a contribué à de meilleures réponses postprandiales en matière de glucose et d’inflammation à un repas riche en graisses. "Les troubles gastro-intestinaux n'étaient pas différents selon les groupes et tous les symptômes ont été signalés comme 'non-présents' ou 'légers' pendant la durée de l'intervention", précisent les auteurs de la recherche.

Pourquoi ces résultats ?

D'après les spécialistes, cela pourrait être dû au fait que les fibres se liant aux acides biliaires, elles empêchent leur retour dans le foie et stimulent la production d'acides biliaires hépatiques. "Le corps reconstitue les taux de cholestérol hépatique grâce à l’absorption du cholestérol sanguin, ce qui diminue les taux de cholestérol sérique." Par ailleurs, il existe un autre mécanisme qui a contribué à réduire le cholestérol sérique c'est celui des saponines, des composés bioactifs régulant le métabolisme des lipides et empêchant l'absorption du cholestérol. Une consommation fréquente de lentilles pourrait aussi réduire l’apport total en graisses saturées, qui sont connues pour élever le taux de cholestérol.