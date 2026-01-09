Camille Combal : comment vivre avec un seul rein ?

L'ESSENTIEL L’animateur Camille Combal a découvert par hasard qu’il est né avec un seul rein.

Ce cas d’agénésie rénale unilatérale touche 1 personne sur 1.000 et est généralement sans conséquence.

Un suivi médical et une bonne hygiène de vie permettent de vivre normalement.

"Dans ma tête, c’est terminé." Il y a trois ans, lors d'une simple échographie pour un dossier bancaire, l'animateur Camille Combal a appris qu'il n'avait qu'un seul rein. Une découverte inattendue, mais pas si rare, qui pose une vraie question : vivre avec un rein unique est-il risqué ?

Un rein plus gros pour compenser

Invité du podcast "Un Bon Moment" animé par Kyan Khojandi et Navo, Camille Combal, 44 ans, raconte avec humour comment un banal contrôle médical a viré à l'angoisse. "Il y a un gars qui vient, qui me met le truc pour l'échographie, et il me dit 'Je vais aller chercher la supérieure du centre d'imagerie'". Hypocondriaque assumé, il pense au pire : " Dans ma tête, c’est terminé. Il me reste six jours de vie, il faut que je dise au revoir à tous mes proches". Finalement, le diagnostic est bien moins alarmant : il est né avec un seul rein, un cas médical appelé agénésie rénale unilatérale.

Selon le site du Dr Thierry Villemagne, chirurgien pédiatrique à Lyon, cette malformation congénitale touche environ 1 personne sur 1.000. Le rein présent se développe davantage pour compenser l'absence de l'autre, assurant seul le travail des deux reins pour produire l’urine et éliminer les déchets. Un phénomène appelé "hypertrophie compensatrice", sans conséquence. Le Manuel MSD confirme que les enfants nés avec un seul rein ont généralement une espérance de vie normale et ne nécessitent aucun traitement spécifique. Un suivi est toutefois recommandé pour surveiller l'apparition d'éventuelles complications à l'âge adulte.

Quels risques et quelles précautions ?

Le principal risque à long terme, c’est-à-dire à l’âge adulte, est que le rein unique se "fatigue" plus rapidement, en raison d'une hyperfiltration glomérulaire qui survient dans 20 à 30 % des cas, surtout si des facteurs aggravants sont présents (obésité, tabac...). Cette situation peut conduire à de l'hypertension artérielle ou à une insuffisance rénale. Une bonne hygiène de vie et un suivi médical régulier restent les meilleures stratégies pour préserver la fonction du rein avec le temps - sans compter bien sûr éviter tous les facteurs de risque.