Allergies au pollen : que faire concrètement quand les niveaux grimpent ?

L'ESSENTIEL Actuellement, plusieurs régions françaises, notamment dans le sud de la France, sont en alerte rouge pollen.

Avec les beaux jours, "les arbres commencent à libérer leur pollen et, avec le petit air pendant la journée, tout cela est remis en suspension."

Pour réduire l’exposition au pollen, les personnes sensibles doivent adopter plusieurs gestes à la fois chez eux et en extérieur.

Après la pluie vient le beau temps. Pour preuve, la France connaît un pic de douceur. Mais cela favorise le retour en force du pollen. "Les arbres commencent à libérer leur pollen et, avec le petit air pendant la journée, tout cela est remis en suspension", a déclaré, à FranceInfo, Dominique Robin, directeur d'Atmo Sud, l’organisme officiel chargé de surveiller la qualité de l’air en PACA. Actuellement, plusieurs régions françaises, notamment dans le sud de la France, sont en alerte rouge, ce qui signifie que les niveaux de pollen de cyprès et d’aulne sont très élevés et susceptibles de provoquer des symptômes allergiques importants chez les personnes sensibles. Au contact avec les yeux ou les voies respiratoires, le pollen provoque des crises d’éternuement, un nez qui gratte, parfois bouché ou qui coule clair, yeux rouges, qui démangent ou qui larmoient, une respiration sifflante ou une toux. Parfois, des maux de tête accompagnés de fatigue accentuent la sensation de malaise. Et plus rarement, il peut entraîner des réactions cutanées, telles que l’eczéma ou l’urticaire.

Quelles sont les gestes à adopter en cas de pics de pollen ?

Pour réduire l’exposition aux pollens et donc éviter les réactions allergiques, certains gestes simples doivent être adoptés en intérieur et en extérieur. L'Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes recommande d’ouvrir les fenêtres, au moins 10 minutes, avant le lever et après le coucher du soleil. En période pollinique, il convient de se brosser ou rincer les cheveux avant de se coucher le soir et de se laver régulièrement le nez avec du sérum physiologique afin d’éliminer les pollens qui s’accumulent dans les muqueuses nasales. Autre conseil : on ne sort pas avec les cheveux mouillés. Il est également préconisé d’éviter l’exposition aux autres substances irritantes ou allergisantes en air intérieur (tabac, produits d’entretien, parfums d’intérieur, encens, etc.).

Pollen : s’informer sur leur présence pour pouvoir "adapter leurs traitements et leurs comportements"

En extérieur, il faut éviter les activités extérieures qui entraînent une sur-exposition aux pollens. En cas de nécessité, "portez des lunettes de soleil" et un masque de protection "à l’extérieur pour éviter le contact des pollens avec vos yeux" et les voies respiratoires, selon le gouvernement. En cas de pics de pollen, on oublie aussi les promenades dans les champs ou en forêt lorsque le temps est sec. Les personnes allergiques ne doivent pas faire sécher leur linge à l’extérieur et rouler en voiture avec les vitres ouvertes. "L’information des personnes allergiques sur la présence de pollens dans l’air (démarrage et fin de la saison pollinique, concentrations dans l’air) est essentielle pour leur permettre d’adapter leurs traitements et leurs comportements, et ainsi voir réduire les symptômes de l’allergie. Cette information est aussi utile pour les personnes en contact avec les sujets allergiques tels que les professionnels de santé."