Pollens : “le risque d'allergie est élevé sur les 3/4 du pays”

Attention, si vous êtes allergiques aux pollens. "Le temps sera anticyclonique ces prochains jours. Ce qui favorisera la présence de pollens dans l'air. Le risque d'allergie est élevé sur les 3/4 du pays", alerte le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) dans sa mise à jour du 3 mars 2025.

Les pollens de Cupressacées-Taxacées (cyprès, thuyas, genévriers) continuent de gêner fortement les allergiques du sud-ouest au sud-est où le risque reste élevé. En revanche, ces conifères laisseront respirer le reste du pays avec un niveau de risque estimé de faible à moyen.

Les personnes sensibles aux pollens des noisetiers, des aulnes (famille des bétulacées) et des frênes sont susceptibles de connaître des jours difficiles. Ces arbres sont en pleine floraison sur l’ensemble de l’Hexagone, conduisant à un risque d'allergie de niveau moyen à élevé.

Les peupliers, les saules, les ormes, les urticacées sont également en floraison. Ce qui entraîne "un risque d'allergie plus faible dans quelques départements", notent les experts.

Aujourd'hui c'est Mardi Gras et les pollens sont de sortie pour faire leur carnaval! Préparez vos mouchoirs ???? et sortez les antihistaminiques!

Les pollens d'aulne, de noisetier, de frêne, de cyprès seront présents dans l'air avec des concentrations fortes et des risques élevés! pic.twitter.com/kPgDrZkLFu