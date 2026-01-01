Le TFA sera recherché dans l’eau potable en 2026

Les eaux françaises sont polluées. Selon une étude réalisée par l’Anses, elles sont contaminées par le TFA, aussi appelé acide trifluoroacétique. Des traces ont été retrouvées dans 92 % des 600 échantillons d’eau potable analysés. Face à cette pollution, le gouvernement a décidé d’ajouter la substance à la liste des 20 polluants contrôlés dans l’eau du robinet. La mesure sera appliquée dès le 1er janvier.

Eau du robinet contaminée : qu’est-ce que le TFA ?

"Le TFA ou acide trifluoroacétique est une substance perfluorée (PFAS) à très courte chaîne, explique le ministère de la Santé. Il est utilisé dans de nombreuses applications industrielles et pour la production de molécules fluorées." Le composé peut se retrouver dans l’eau, l’air ou les sols, pour différentes raisons. Cela peut être à cause de rejets dans l’environnement, mais aussi suite à la dégradation des PFAS. "Les premiers éléments à notre disposition indiquent qu’il est issu de la dégradation d’un herbicide et est utilisé aussi dans différents domaines industriels en tant que PFAS", indique également Eau du Grand Lyon sur son site. Or, il ne peut être éliminé naturellement, et quelques rares processus technologiques existent mais ils sont complexes et coûteux.

Quels sont les effets du TFA sur la santé ?

Pourtant, ces composés inquiètent pour leur nocivité. "De nombreuses études ont démontré leur caractère nocif pour le corps, notamment sur les organes reproducteurs, la thyroïde, le foie ou le système immunitaire", alerte le site d’information Toute l’Europe. La substance est toujours en cours d’évaluation par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa). En Allemagne, elle a été classée comme toxique pour la reproduction. "À ce jour, tous les risques potentiels du TFA ne sont pas encore pleinement caractérisés, mais plusieurs études soulèvent des signaux préoccupants", développe le spécialiste du TFA, Hans Peter Arp, chimiste de l’environnement à l’Institut géotechnique norvégien (NGI), dans une interview accordée au média Vert. Il cite également des effets potentiels sur le foie mais aussi sur les fonctions cognitives. "Des anesthésistes ont montré qu’un gaz anesthésiant autrefois utilisé, l’halothane, se dégradait en TFA dans l’organisme. Certains patients, après l’anesthésie, présentaient ensuite des problèmes au foie mais aussi une récupération cognitive incomplète, précise-t-il. Ces observations ont contribué à l’abandon progressif de l’halothane."

TFA dans l’eau : des contrôles dès 2026

Dès le 1er janvier, 20 PFAS seront recherchées dans les eaux du robinet lors des contrôles réalisés par les Agences régionales de santé. "Ce contrôle concerne l’eau destinée à la consommation humaine (au robinet) et les ressources en eau prélevant dans des nappes d’eau souterraine ou des ressources superficielles (fleuve, rivière, lac, barrage) et qui sont utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine", indique le ministère de la Santé. Dans l’attente des résultats des études menées par l’Efsa, la France retient une "valeur sanitaire indicative de 60 µg/L". En parallèle, le gouvernement poursuit "une trajectoire de réduction vers une concentration inférieure à 10 µg/L".