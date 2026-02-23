Cannabis thérapeutique : quand sera-t-il mis en place en France ?

La mise en place du cannabis thérapeutique avance en France. Selon une information de France Inter, révélée le 20 février, un calendrier a été élaboré pour une généralisation d’ici 2027. "Une réunion s'est tenue mercredi après-midi au ministère de la Santé, pilotée par la Direction de la sécurité sociale (DSS) et par la Direction générale de la santé (DGS)", précise la radio du service public. Un projet de décret a été finalisé : il précise les conditions de la généralisation de ce dispositif médical.

Le cannabis thérapeutique pourrait être disponible en 2027

D’ici à la fin du mois de mars, ce texte doit être étudié par les associations de patients, les pharmaciens mais aussi par les industriels producteurs de cannabis à visée thérapeutique. Ensuite, à l’automne, la Haute autorité de santé devra statuer sur la prise en charge et le remboursement de ce traitement encore expérimental. "La HAS devra ensuite évaluer l'apport du cannabis thérapeutique pour les patients qui souffrent de cancers, d'épilepsie ou de douleurs chroniques qu'aucun autre traitement ne peut soulager", indique France Inter. Si elle émet un avis favorable, le cannabis thérapeutique pourrait être disponible dès 2027.

Cannabis thérapeutique : un essai réalisé auprès de 3.000 patients en France

Actuellement, des patients peuvent bénéficier de ce traitement dans le cadre d’un essai démarré en 2021. Les près de 3.000 personnes concernées souffraient de différentes pathologies : épilepsie résistante au traitement, sclérose en plaques, cancer, douleurs neuropathiques réfractaires, et d’autres étaient en soins palliatifs.

Si l’essai s’est achevé en fin d’année 2024, le ministère de la santé précise que "pour assurer la continuité de la prise en charge des patients traités au cours de l’expérimentation et toujours sous traitement, une période de transition a été initiée". Ainsi, 700 patients continuent aujourd’hui à bénéficier de prescriptions et délivrances de médicaments à base de cannabis jusqu’au 31 mars 2026. Le ministère de la santé pourrait prolonger leur couverture médicale jusqu’à la fin de l’année. D’après Libération, environ 70 % des patients ont déclaré que leur qualité de vie s’était améliorée grâce au cannabis thérapeutique.