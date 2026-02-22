Stress post-traumatique : ce jeu vidéo pourrait faire disparaître les symptômes

Des cubes de couleur descendent et s’empilent, sans fin. Au joueur de les déplacer pour pouvoir continuer de les accumuler. Le jeu Tetris, développé dans les années 1980, a toujours des adeptes aujourd’hui. Il pourrait même devenir un outil thérapeutique. C’est la conclusion d’une équipe de chercheurs de l’université d’Uppsala en Suède. Dans la revue spécialisée The Lancet Psychiatry, ils expliquent comment le jeu vidéo a aidé des patients atteints de stress post-traumatique.

Une technique de visualisation mentale pour réduire les symptômes de stress post-traumatique

Leurs travaux ont été réalisés auprès de 99 soignants, souffrant d’un traumatisme lié à leur activité professionnelle pendant la pandémie de Covid-19. Les scientifiques se sont intéressés au traitement des souvenirs intrusifs : l’un des symptômes caractéristiques du trouble de stress post-traumatique (TSPT). "Une reviviscence répétitive des événements qui peut se manifester sous différentes formes : des flash backs soudains faisant revivre la scène ou faisant penser qu’on se trouve en présence de son agresseur, l’intrusion involontaire et envahissante d’images ou de pensées relatives à l’événement, des cauchemars de répétition ou la peur réflexe face à des bruits ou mouvements brusques…", précise l’Inserm. Plusieurs facteurs peuvent déclencher ces souvenirs, et cela entraîne généralement des symptômes physiques.

Au cours de l’essai, l’équipe de recherche d’Uppsala, accompagnée par des spécialistes des universités de Cambridge et d’Oxford, a demandé aux participants de se remémorer brièvement le souvenir traumatique, sans le décrire ni entrer dans les détails. "Ensuite, on leur a enseigné la rotation mentale, une capacité cognitive qui fait appel à la visualisation mentale", précisent les auteurs. Concrètement, il s’agit de faire pivoter des objets mentalement. Puis, les scientifiques ont testé leur méthode appelée Intervention Thérapeutique Intégrale pour la Remémoration de l’Anxiété, en anglais Imagery Competing Task Intervention (ICTI). Cela consistait à leur demande d'utiliser cette capacité de rotation mentale pour jouer à Tetris, mais plus lentement : les sessions de jeu duraient environ 20 minutes. "La méthode ICTI est censée occuper les aires visuospatiales du cerveau, entrant ainsi en compétition avec le flashback visuel, ce qui en atténue la vivacité et l'impact émotionnel, et surtout, réduit la fréquence de ses intrusions", précisent-ils.

TSPT : une disparition des souvenirs intrusifs grâce à Tetris

Pour comparer cette méthode à d’autres techniques, un groupe témoin a écouté de la musique de Mozart, réputée pour ses vertus thérapeutiques contre le stress, ainsi que des podcasts informatifs à son sujet. Un second groupe témoin a eu la prise en charge habituelle du TSPT. "Les résultats ont montré que les participants ayant bénéficié de l'ICTI présentaient dix fois moins de souvenirs intrusifs que les deux groupes témoins quatre semaines après le début de l’intervention, observent les auteurs. De manière encourageante, l'ICTI s'est également révélée très efficace à long terme." Au bout de six mois, 70 % des participants ayant reçu le traitement ICTI n'ont rapporté aucun souvenir intrusif, "soit une réduction spectaculaire par rapport aux groupes témoins", commentent-ils.

L'équipe de recherche souhaite tester l'efficacité du traitement auprès de plus grands groupes de participants, plus diversifiés. Elle aimerait aussi mettre au point une version sans accompagnement. À terme, cela pourrait permettre d’avoir une technique de prise en charge numérique, adaptable et accessible au plus grand nombre. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, environ 5 % de la population mondiale développe un trouble de stress post-traumatique au cours de la vie.