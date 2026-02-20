Tabagisme pendant la grossesse : quelles conséquences pour l’enfant ?

Fumer est fortement déconseillé pendant la grossesse. Le tabagisme peut avoir des conséquences graves sur le foetus. Selon une nouvelle étude, parue dans la revue spécialisée Circulation, cela pourrait avoir des conséquences sur la santé artérielle des enfants. Les chercheurs de l’université Johns Hopkins, située à Baltimore aux États-Unis, ont découvert que le tabagisme maternel pendant la grossesse peut provoquer une hypertension artérielle chez l’enfant.

Hypertension artérielle infantile : comprendre ses liens avec le tabagisme pendant la grossesse

"Une pression artérielle supérieure à la normale chez l'enfant, y compris une hypertension diagnostiquée, peut augmenter le risque de développer une hypertension plus tard dans la vie, un facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires", rappellent les auteurs en préambule. Or, ils expliquent que les études menées sur ce sujet ont révélé des constats variables. "Nombre d'entre elles se sont basées sur des déclarations de tabagisme ou se sont concentrées uniquement sur la pression artérielle systolique, le chiffre du haut qui correspond à la pression lorsque le cœur se contracte", développent-ils. Un faible nombre de travaux ont été consacrés à la pression artérielle diastolique, qui correspond à la pression lorsque le cœur se relâche entre deux battements.

Ainsi, dans leur recherche, ils ont analysé les liens entre tabagisme pendant la grossesse et pression artérielle systolique et diastolique chez l’enfant. Les scientifiques américains ont utilisé les données d’une cohorte appelée ECHO, issue d’un programme de recherche des Instituts nationaux de la santé (NIH), l’agence américaine de recherche médicale. Au total, leur étude porte sur 13.120 enfants nés entre 1999 et 2020. Les chercheurs ont mesuré le tabagisme pendant la grossesse à partir d'auto-déclarations, de dossiers médicaux et d'échantillons d'urine prélevés pendant la gestation. En parallèle, ils ont mesuré la tension artérielle des enfants entre 3 et 18 ans.

Tabac pendant la grossesse : cela augmente le risque d'hypertension artérielle chez l'enfant

"Les enfants dont la mère avait fumé pendant la grossesse étaient plus susceptibles d'avoir une tension artérielle plus élevée et un risque accru d’hypertension", concluent les auteurs. Ils ont remarqué que cette association était plus marquée chez les filles et tendait à s'accentuer avec l'âge. Ils établissent une distinction entre le "tabagisme déclaré", basé sur les informations fournies par les mères, du "tabagisme actif", confirmé par un test urinaire de cotinine, un marqueur de consommation récente de tabac. "Le tabagisme actif pendant la grossesse était associé à une tension artérielle encore plus élevée chez les enfants", indiquent-ils. En revanche, il n’y avait pas de lien constaté entre le tabagisme passif et la pression artérielle des enfants. Pour les scientifiques, ces résultats rappellent l’importance de la réduction du tabagisme pendant la grossesse.