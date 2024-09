Tabac et alcool pendant la grossesse : encore des progrès à faire en France !

L'ESSENTIEL Les consommations de tabac et d’alcool pendant la grossesse peuvent avoir de graves conséquences sur la santé de la mère et celle de l’enfant à naître.

Pourtant, de nombreuses Françaises continuent de boire et de fumer pendant leur grossesse.

"Il apparait important de poursuivre les efforts de prévention et d’accompagner les femmes qui pourraient être en difficulté avec la consommation de substances pendant leur grossesse", estime dans un nouveau rapport Santé Publique France.

Même si le tabac et l'alcool sont nocifs pour le fœtus et la maman, de nombreuses Françaises n’arrivent toujours pas à s’en passer pendant leur grossesse. C’est la conclusion d’une nouvelle enquête de Santé Publique France.

24 % des Françaises fumaient du tabac lorsqu’elles ont appris leur grossesse

"Parmi les mères d’enfant de 5 ans ou moins en 2021, 24 % fumaient lorsqu’elles ont appris leur grossesse", indique en premier lieu le rapport.



Parmi ces femmes qui fumaient lorsqu’elles ont eu connaissance de leur grossesse en 2021, "45 % ont déclaré avoir arrêté de fumer dès qu’elles ont appris leur grossesse ou au cours de leur grossesse, 51 % ont déclaré avoir réduit la quantité de tabac fumé sans arrêter totalement et enfin 4 % n’ont ni arrêté ni réduit leur consommation", peut-on également lire dans le document.



"Rapporté à l’ensemble des mères d’enfant de 5 ans ou moins en 2021, c’est 13 % d’entre elles qui déclarent avoir fumé pendant l’ensemble de leur grossesse", ajoutent les experts en santé publique.

Tabac et alcool pendant la grossesse : " Il apparait important de poursuivre les efforts de prévention"

L’étude a également évalué au sein d’un panel de Françaises leur potentiel consommation d’alcool durant la grossesse. "Parmi les mères d’enfant de 5 ans ou moins en 2021, 93 % déclaraient ne jamais avoir bu d’alcool lors de leur dernière grossesse après avoir appris être enceinte et 6 % uniquement pour les grandes occasions", détaille Santé Publique France. "Moins de 1 % déclarait une consommation d’alcool supérieure à une fois par mois", rapporte l’agence de santé.



En conclusion, les auteurs du rapport estiment "qu'il apparait important de poursuivre les efforts de prévention et d’accompagner les femmes qui pourraient être en difficulté avec la consommation de substances pendant leur grossesse, car le nombre de Françaises et d’enfants concernés est loin d’être anecdotique".

"Les consommations de tabac et d’alcool pendant la grossesse peuvent avoir de graves conséquences sur la santé de la mère et celle de l’enfant à naître. En France, les recommandations durant la période de la grossesse – a minima – sont ainsi de ne pas consommer d’alcool et de ne pas fumer", rappellent-ils pour finir.

Tabac et alcool pendant la grossesse : quels dangers pour la santé ?

Le tabagisme augmente le risque de grossesse extra-utérine, de fausse couche, d'accouchement prématuré, d'hématome rétroplacentaire, de placenta bas inséré et d'anomalies du développement du fœtus.

L'alcool consommé par une femme enceinte passe très rapidement dans le sang du fœtus. De ce fait, il peut être responsable chez l'enfant à naître d'un retard des acquisitions du langage, de l'écriture et de la motricité fine, de troubles du comportement, de graves malformations ainsi que d'un retard de croissance. Un seul verre peut suffire à engendrer ce type de problèmes.