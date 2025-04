Il pensait avoir un cancer : c'était un jouet coincé dans son poumon !

L'ESSENTIEL Des médecins anglais ont rapporté le cas de Paul Baxter, un Britannique âgé de 50 ans, qui avait un cône de signalisation Playmobil coincé dans son poumon droit.

Il l’aurait inhalé à l’âge de 7 ans et l’avait ainsi dans ses voies respiratoires depuis 40 ans.

Étant donné que l’aspiration s’était produite à un jeune âge, le poumon a remodelé les voies respiratoires autour du cône, l'encapsulant et l'empêchant de causer des dommages jusqu'à ce que la toux chronique le mette en lumière.

"Il s'agit du premier cas de corps étrangers trachéobronchiques (CET) passé inaperçu aussi longtemps." C’est ce que des médecins du Royal Preston Hospital à Preston et de l’hôpital de Wythenshawe de Manchester ont écrit dans un rapport, publié dans la revue BMJ Case Reports. Dans celui-ci, ils ont raconté ce qu’ils découvert dans le poumon de Paul Baxter, un Britannique âgé de 50 ans, lors d’une opération.

Une toux incessante qui cachait la présence d’un cône Playmobil dans le poumon droit

Tout a commencé avec une toux incessante. En raison de maux constants, qui l’empêchaient de se reposer, le facteur, qui fumait depuis de nombreuses années et avait surmonté des maladies respiratoires comme la pneumonie, a consulté son médecin. "Elle pensait à une infection pulmonaire, plus précisément à une accumulation de mucus. Cependant, elle n’était pas satisfaite du bruit de claquement dans mes poumons. C’est pourquoi elle m’a fait passer une radiographie", a expliqué, à CBS, le patient. La professionnelle n’a rien vu de précis. "Mais il y avait comme un assombrissement, comme une petite ombre dans mon poumon droit." À ce moment-là, un diagnostic préliminaire a été établi : une masse dans son poumon droit indiquait une possible tumeur maligne. Plus précisément, un carcinome bronchique était suspecté. "Mon médecin voulait approfondir l’examen. C’est pourquoi ils ont fini par me faire introduire la caméra dans la gorge."

Lors de la bronchoscopie, qui sert à visualiser les voies respiratoires, la praticienne a observé qu’il y avait "quelque chose" dans les recoins de son poumon. "C'est quelque chose de couleur orange, je ne sais pas ce que c'est. Je n’arrive pas à l’atteindre." Après avoir fait introduire une caméra plus longue dans la bouche du quinquagénaire, la professionnelle a constaté qu’il s’agissait d’un petit cône de signalisation en plastique Playmobil, qu’elle a immédiatement retiré. "On a tous éclaté de rire. On n'arrivait pas à y croire. Ils ne s'attendaient pas à une chose pareille et moi non plus." Ce petit objet était coincé dans ses voies respiratoires pendant 40 ans. Il l’aurait inhalé à l’âge de 7 ans lorsqu’il jouait avec.

Aspiration de corps étrangers trachéobronchiques : le poumon a remodelé les voies respiratoires autour du cône

Dans ce cas, on parle d’aspiration de corps étrangers trachéobronchiques. "Ce n'est pas courant. J’ai déjà vu des choses se loger dans les poumons, mais ça n’y reste que quelques années maximum avant qu'il faille opérer les patients pour les retirer ou que les objets coincés sortent naturellement. Mais qu'une chose reste dans les poumons de quelqu'un pendant quatre décennies, c'est du jamais vu !", a indiqué le médecin. Ici, l’aspiration s’était produite à un âge si précoce que le corps était capable de s’adapter à l’objet étranger. Le poumon a remodelé les voies respiratoires autour du cône, l'encapsulant et l'empêchant de causer des dommages jusqu'à ce que la toux chronique le mette en lumière.

Après l’opération, qui n’a laissé aucune séquelle, la toux et les problèmes respiratoires de Paul ont disparu. L'homme a décidé de garder le jouet comme une sorte de trophée. "Il est dans un petit pot. Mes petits-enfants ne l'ont pas encore vu. Je l'ai mis loin d'eux. Je ne veux pas qu'ils l'avalent aussi !"