5 façons de booster votre santé en 2026

Une des bonnes résolutions de nouvelle année les plus fréquentes est la perte des kilos en trop… avec pour objectif final d’améliorer sa santé et son bien-être. Toutefois, Dr Rachel Woods de l’université de Lincoln (Royaume-Uni) assure dans un article publié dans The Conversation que "se focaliser uniquement sur le poids peut occulter d'autres changements qui améliorent la santé de manière plus fiable et durable".

La spécialiste en nutrition et physiologie donne ses 5 astuces pour être en meilleure forme en 2026.

Fruits et légumes, alcool : revoir ses habitudes alimentaires

Le premier conseil de l’experte pour booster la santé est de manger plus de plantes. Miser davantage sur les fruits et légumes ne signifie pas forcément devenir végétarien, assure Dr Woods. "Si vous mangez de la viande et souhaitez continuer, c'est tout à fait possible. Vous pouvez simplement augmenter la quantité et la variété des aliments végétaux dans votre assiette."

Augmenter la part de végétaux dans son alimentation à de nombreux bienfaits. Une méta-analyse publiée en 2023 avait mis en évidence que les régimes à base de plantes étaient associés à une hausse significative du risque de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, de cancer et de mortalité toutes causes confondues.

"D'autres recherches ont montré que même chez les omnivores, chaque portion supplémentaire de 200 g de fruits et légumes par jour est associée à une réduction du risque de maladie coronarienne, de maladie cardiovasculaire, de cancer, d'accident vasculaire cérébral et de mortalité prématurée (décès plus tôt que prévu pour une personne du même âge)", écrit la scientifique.

Ainsi, pour elle, pour être en bonne santé en 2026, il est essentiel d’augmenter sa consommation de fruits et de légumes, mais aussi de céréales, de noix, de graines, d’herbes aromatiques, d’épices et de légumineuses.

Son autre conseil santé lié à l’alimentation est de limiter sa consommation d’alcool. Elle rappelle que la boisson est liée à une hausse des risques de cancer, de maladie cardiaques, de pathologies hépatiques. Elle peut aussi à court terme perturber le sommeil et influencer les choix alimentaires en "diminuant les inhibitions et en rendant les aliments riches en calories plus attrayants". Pour limiter ces risques, il est recommandé par les autorités sanitaires françaises de ne pas dépasser les deux verres par jour, et pas tous les jours, afin de ne pas boire plus de 10 verres d’alcool par semaine.

Objectif améliorer sa santé : réduire le stress

"C’est plus facile à dire qu’à faire", reconnaît le Dr Woods, mais elle l’assure : il est essentiel de réduire son stress pour booster sa santé. Le stress chronique peut affaiblir le système immunitaire, augmenter la tension artérielle et le cholestérol, perturber le sommeil et modifier les habitudes alimentaires. "Quelle que soit la direction, les types d'aliments choisis se déplacent souvent vers des options plus agréables plus riches en matières grasses et en sucre. Le stress a également été lié à la consommation de moins de fruits et de légumes."

Selon elle, la première chose à faire pour réduire son stress est d’identifier les facteurs qui le causent puis "de voir si certains d'entre eux peuvent être atténués ou gérés différemment."

Faire entrer l’activité physique dans son quotidien

Un des meilleurs moyens pour améliorer sa santé, réduire son stress et booster son bien-être est d’être plus actif. "Si l'exercice physique était un médicament, il serait prescrit à tout le monde. C'est l'une des choses les plus efficaces que vous puissiez faire pour votre santé", assure l’experte.

L’activité physique agit sur plusieurs indicateurs de santé importants comme le cholestérol et la glycémie. Elle réduit les risques de maladies cardiaques et hépatiques ou les symptômes dépressifs. En parallèle, le sommeil, la forme et la qualité de vie sont améliorés.

"Le meilleur type d'exercice est celui que vous appréciez, car vous serez plus enclin à le pratiquer régulièrement. Les bienfaits proviennent de la régularité. Intégrer du mouvement à votre routine quotidienne, par exemple en prenant les escaliers, en marchant une partie de votre trajet domicile-travail ou en accompagnant les enfants à l'école à vélo, peut être aussi efficace qu'un entraînement structuré. Cela signifie également que vous n'avez pas besoin d'un abonnement coûteux à une salle de sport que vous risquez d'abandonner dès la fin du mois de janvier."

Mieux dormir pour protéger la santé physique et mentale

Bien dormir est un élément essentiel pour rester en bonne santé. Le manque du sommeil augmente les risques de nombreux problèmes de santé (hypertension artérielle, maladies cardiaques, démence, dépression) et autres troubles (manque de concentration, mémoire, somnolence, fringales…).

"Il est généralement conseillé aux adultes de dormir environ sept heures par nuit, bien que cela varie d'une personne à l'autre", souligne Dr Woods.

"Ces conseils peuvent être frustrants pour les personnes souffrant d'insomnie ou ayant des responsabilités familiales. Cependant, élaborer un plan réaliste pour améliorer son sommeil, dans la mesure du possible, pourrait être une bonne résolution pour la nouvelle année qui portera ses fruits à long terme", assure-t-elle.