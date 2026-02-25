Un bébé naît au Royaume-Uni d’un utérus greffé issu d’une donneuse décédée

L'ESSENTIEL Un bébé est né au Royaume-Uni grâce à un utérus greffé provenant d’une donneuse décédée.

Cette première nationale offre un espoir aux femmes atteintes du syndrome MRKH.

Dans le monde, plus de 70 bébés sont nés d’utérus greffés, dont 25 à 30 issus de donneuses décédées.

La naissance du petit Hugo, en décembre 2025 à Londres, marque une première historique au Royaume-Uni : il est le premier bébé né grâce à une greffe d’utérus provenant d’une donneuse décédée. Cette prouesse médicale représente un immense espoir pour les femmes privées d’utérus.

Une première pour les patientes atteintes du syndrome MRKH

Grace Bell, une trentenaire originaire du Kent, est née sans utérus fonctionnel en raison du syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), une affection rare qui touche environ une femme sur 5.000 au Royaume-Uni, et qui se manifeste par un développement congénital incomplet du vagin et de l’utérus. Adolescente, Grace apprend donc qu’elle ne pourra pas porter d’enfant. Seules options : la gestation pour autrui ou une hypothétique greffe. En juin 2024, elle reçoit un utérus au cours d’une opération de dix heures au Churchill Hospital d’Oxford. Quelques mois plus tard, une fécondation in vitro est réalisée dans une clinique, avant un transfert d’embryon.

En décembre dernier, juste avant Noël, Hugo est né par césarienne à l’hôpital londonien Queen Charlotte’s and Chelsea, pesant 3,09 kg. "C’était tout simplement un miracle, confie sa mère à la BBC. Je n’aurais jamais pensé que cela serait possible. Je suis la plus heureuse que j’aie jamais été." Grace Bell dit penser chaque jour à la donneuse : "Il n’y a pas de mots pour la remercier assez, elle et sa famille. Leur gentillesse et leur altruisme envers une parfaite inconnue sont la raison pour laquelle j’ai pu réaliser mon rêve de devenir maman."

Une fois son projet familial achevé, Grace Bell devra se faire retirer l’utérus greffé pour éviter un traitement immunosuppresseur à vie.

Plus de 70 bébés sont nés d’un utérus greffé dans le monde

Au Royaume-Uni, le don d’utérus ne relève pas du consentement présumé : les familles doivent donner un accord spécifique. "Perdre notre fille a brisé notre monde", confient les parents de la donneuse, restés anonymes, mais ils évoquent néanmoins "une immense fierté" face à "un héritage de compassion, de courage et d’amour".

Cette naissance hors du commun s’inscrit dans un vaste essai clinique britannique. Dix greffes d’utérus issues de donneuses décédées sont prévues ; trois ont déjà eu lieu, mais Hugo est le premier bébé à naître dans ce cadre. Selon le Pr Richard Smith, chirurgien à l’Imperial College Healthcare NHS Trust et fondateur de l’association Womb Transplant UK, "c’est un moment extraordinaire [...] Toute notre équipe travaille depuis des années pour que cela arrive."

Dans le monde, plus de 100 greffes d’utérus ont été réalisées et plus de 70 bébés sont nés, dont 25 à 30 issus de donneuses décédées, rapporte la BBC. Pour rappel, aucun lien génétique n’existe entre le bébé et la donneuse.