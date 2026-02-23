Le télétravail peut-il vraiment relancer la natalité en France ?

L'ESSENTIEL Le télétravail pourrait augmenter significativement le nombre de naissances.

Une étude de Stanford évoque jusqu'à 17.000 bébés supplémentaires par an en France.

L'explication ne tient pas à davantage de temps en couple, mais plutôt à une meilleure organisation du quotidien.

Et si travailler depuis son salon devenait un levier démographique majeur ? A l’heure où le pays affiche en 2025 un indice de fécondité historiquement bas de 1,56 enfant par femme, une nouvelle étude venue des Etats-Unis suggère que le télétravail pourrait influencer directement le nombre de naissances.

En France, où Emmanuel Macron appelle au "réarmement démographique" et où un rapport parlementaire du 11 février propose un chèque de 250 euros par naissance, un prêt à taux zéro et un congé universel de 12 mois mieux rémunéré, l'extension du télétravail pourrait générer 0,042 enfant supplémentaire par femme, soit environ 17.000 naissances par an. Les projections évoquent aussi 12.800 naissances supplémentaires en Italie et 31.800 au Japon.

Une hausse de la natalité mesurée dans 38 pays

Pour arriver à ces estimations, les chercheurs de l'université de Stanford ont analysé les données de 38 pays. Ils ont constaté une hausse moyenne de 0,32 enfant par femme, soit +14 %, lorsque les deux partenaires télétravaillent au moins un jour par semaine. Aux États-Unis, l'effet atteint +0,45 enfant par femme (+18 %). Selon leurs calculs, le télétravail serait responsable de 8 % des naissances américaines, soit environ 291.000 bébés par an. Nicholas Bloom, co-auteur de l'étude, parle même de "mesure la plus efficace pour stimuler la fertilité".

Pour limiter les biais, les chercheurs ont comparé des salariés ayant le même métier, le même revenu et la même catégorie socio-professionnelle, la seule différence étant l'accès au télétravail. Ils reconnaissent toutefois ne pas pouvoir exclure totalement que certains parents choisissent des emplois compatibles avec le travail à distance.

Plus facile de concilier vie professionnelle et vie familiale

L'explication ne tient pas à davantage de temps en couple, mais plutôt à une meilleure organisation du quotidien. Le télétravail permettrait de "réduire le temps et les coûts de coordination nécessaires pour concilier vie professionnelle et vie familiale". Selon l’économiste Adam Ozimek et le démographe Lyman Stone, les parents consacrent 18 % du temps de trajet ainsi économisé à la garde des enfants, et 15 % aux tâches ménagères. Cela "correspond aux données pré-pandémiques montrant que les mères et les pères en télétravail passent beaucoup plus de temps avec leurs enfants les jours où ils télétravaillent". Une étude norvégienne avait d’ailleurs observé "une augmentation significative et persistante des naissances neuf mois plus tard" après le confinement de 2020.

Mais le télétravail n'est pas toujours corrélé au désir d'enfants, surtout chez les hommes. Dans une étude de 2025, repérée par BFMTV, la chercheuse Thea Jansen note qu'au sein des couples où seul l'homme télétravaille, le désir d'enfant augmente chez les femmes mais diminue chez les homme, qui craignent d’hériter de nombreuses charges domestiques. Preuve que le télétravail ne suffit pas à corriger les inégalités familiales.