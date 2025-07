Le télétravail peut rendre heureux, à certaines conditions !

L'ESSENTIEL Les télétravailleurs dorment plus et bougent plus que les personnes qui se rendent au travail.

Travailler de chez soi peut aussi augmenter la productivité.

Mais en l'absence d'espace de travail adapté, il y a un risque de douleurs et de troubles liés à une mauvaise position.

Cinq ans après la pandémie de Covid-19, certaines habitudes persistent. De nombreuses entreprises ont instauré des accords de télétravail pour permettre à leurs salariés de travailler de chez eux une ou plusieurs journées par semaine. Selon différentes études, cette nouvelle organisation du travail peut présenter des bénéfices, à condition de mettre en place des conditions appropriées.

Télétravail : un gain de temps propice au sommeil et à l’activité physique

Au Royaume-Uni, des chercheurs ont interrogé des télétravailleurs sur leurs habitudes. Cette équipe de l’Office for National Statistics a tiré plusieurs conclusions de ces échanges : en moyenne, les télétravailleurs interrogés gagnaient 56 minutes par jour en évitant l’aller-retour au bureau. Pour une grande partie d’entre eux, ce temps économisé était utilisé pour des loisirs ou du sport. En moyenne, les télétravailleurs dormaient 24 minutes de plus par jour et faisaient 15 minutes d’exercice physique quotidien supplémentaire, en comparaison aux personnes qui continuaient d’aller au travail.

Ces résultats font écho à ceux d’une étude australienne, réalisée par des chercheurs de l’université La Trobe, située à Melbourne. Ses auteurs ont constaté plusieurs effets positifs du télétravail, dont une augmentation de la productivité des salariés "liée au fait que le personnel travaille plus longtemps et n'est pas distrait au bureau".

Quels sont les risques liés au télétravail ?

Toutefois, d’autres travaux démontrent que le télétravail, pour être bénéfique, doit remplir plusieurs conditions. Dans BMJ Open, les scientifiques de l’université La Trobe ont publié d’autres résultats sur le télétravail. Ils ont mené une enquête en ligne en 2020, avec près de 1.000 travailleurs. "Environ 70 % des répondants ont travaillé cinq jours ou plus à domicile, et seulement 60 % disposaient d'un poste de travail dédié et d'un espace de travail ininterrompu, constatent-ils. Plus de 70 % des répondants ont déclaré ressentir des douleurs ou des inconforts musculo-squelettiques." Ces douleurs sont liées à l'absence d'espace de travail adapté et à l'adoption de mauvaises positions.

Les femmes étaient sur-représentées parmi les télétravailleurs, et elles étaient plus nombreuses à souffrir de stress et de douleurs. Elles avaient aussi plus d’inquiétude concernant la sécurité de leur emploi, en comparaison aux hommes. "Bien qu'une analyse plus approfondie soit nécessaire, ces données donnent un aperçu des possibilités de recherche supplémentaires nécessaires pour aider les employeurs à optimiser les conditions de travail à domicile et à réduire les impacts négatifs potentiels sur la santé physique et mentale sur leurs employés", concluent les auteurs.