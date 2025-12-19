Lèpre : quelle est cette maladie détectée en Europe pour la première fois depuis 30 ans

L'ESSENTIEL Trois cas de lèpre ont été détectés en Roumanie et en Croatie : la maladie n'y avait pas été diagnostiquée depuis plus de 30 ans.

La lèpre est une pathologie bactérienne, caractérisée par des lésions cutanées.

Un traitement permet de la guérir et d'éviter les séquelles, s'il est pris suffisamment tôt.

Des cas de lèpre en Europe. Selon Le Figaro, la maladie bactérienne a été diagnostiquée chez trois personnes en Roumanie et en Croatie, où elle avait disparu depuis plus de trente ans. En Roumanie, le dernier cas avait été détecté en 1981, et en 1993 en Croatie.

Sur le territoire roumain, les autorités sanitaires recensent quatre cas suspects, dont deux ont été confirmés : il s’agit de travailleuses indonésiennes d’un salon de massage. Elles ont été prises en charge. En Croatie, un homme originaire du Népal a lui aussi été diagnostiqué et est également sous traitement. Dans les deux pays, les autorités rassurent la population sur le risque faible de propagation de la maladie.

Lèpre : quels sont les symptômes de la maladie ?

La lèpre provoque des lésions cutanées et nerveuses. "Les premiers symptômes de la lèpre incluent souvent des lésions cutanées dépigmentées ou rouges, une perte de sensibilité dans les zones touchées, et des nodules ou plaques sur la peau", précise l’Institut Pasteur de Lille. La maladie est provoquée par une bactérie, Mycobacterium leprae. Il peut s’écouler plusieurs années entre la contamination et les premiers symptômes : "la période d’incubation de la maladie est de 5 ans en moyenne, mais les symptômes peuvent parfois n’apparaître qu’au bout de 20 ans", indique l’Institut Pasteur.

La lèpre n’est pas une maladie incurable

Sans traitement, la pathologie peut entraîner des incapacités et provoquer des "difformités", selon le terme employé par l’Organisation Mondiale de la Santé. "La lèpre est curable et le traitement à un stade précoce permet d’éviter les incapacités", alerte-t-elle. Aujourd’hui, elle est soignée avec une polychimiothérapie, composée de trois médicaments. D’après l’OMS, cette technique thérapeutique permet d’éliminer l’agent pathogène et cela peut empêcher l’apparition des incapacités.

Comment la lèpre se transmet-elle ?

Chaque année, 200.000 nouveaux cas sont recensés dans le monde. La maladie se transmet par les gouttelettes, après un contact "étroit et prolongé". "Le fait d’être occasionnellement en contact avec une personne atteinte de la lèpre (par exemple de lui serrer la main, de la serrer dans les bras, de partager un repas avec elle ou de s’asseoir à côté d’elle) ne suffit pas pour contracter la maladie, prévient l’OMS. Le malade cesse d’être contagieux lorsqu’il commence le traitement."

Ce dernier a permis de réduire drastiquement le nombre de cas : dans les années 1980, plus de 5 millions de personnes étaient atteintes. "En raison du temps d’incubation de l’infection, qui dure plusieurs années, les porteurs asymptomatiques de Mycobacterium leprae peuvent transmettre la maladie, ce qui rend son élimination difficile à l’échelle mondiale", soulève toutefois l’Institut Pasteur.

Selon un document du Haut Conseil de la Santé Publique, paru en 2022, environ 60 cas de lèpre sont diagnostiqués en France chaque année, "principalement à Mayotte, dans les territoires français d’Amérique (notamment en Guyane) et à La Réunion".