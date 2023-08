Lèpre : ce qu'il faut savoir sur cette maladie qui inquiète les experts

L'ESSENTIEL La lèpre est une maladie bactérienne très surveillée qui touche encore 120 pays avec 200 000 nouveaux cas par an.

La lèpre se manifeste par des lésions cutanées et neurologiques, qui, sans traitement, peuvent devenir très invalidantes (déformations, lésions défigurantes, mutilations…).

La lèpre est une maladie curable si le traitement est débuté tôt.

La lèpre, également appelée maladie de Hansen, est une maladie infectieuse qui, si on la croyait disparue dans nos régions, existe encore dans différentes zones de la planète. Il est donc utile d’en connaître les signes pour pouvoir la dépister précocement et ainsi la traiter correctement.

Lèpre : une maladie présente dans les pays développés

En août 2023, il a été rapporté qu'un jeune Américain, originaire au Texas, a été diagnostiqué porteur d’une lèpre. Et malgré sa quasi-disparition depuis de nombreuses années, ce n’est hélas pas le premier cas retrouvé aux Etats-Unis…En effet, les premiers ont été signalés en Floride vers 2015 avec environ 10 cas par an. Cette recrudescence de la maladie dans cet état pourrait être expliquée par une grande proximité avec les tatous, ces animaux dotés d’une carapace protectrice, mais également hébergeurs de la bactérie responsable de la lèpre. En effet, les principaux réservoirs de cette bactérie sont certains types de tatous, mais aussi l’être humain.

Bien que rare dans la majeure partie du monde, la lèpre est encore présente dans 120 pays, majoritairement en Afrique, Asie et Amérique latine. L’élimination de cette maladie (c’est-à-dire moins de 1 cas pour 10.000 habitants) était pourtant bien présente en 2000 au niveau mondial, puis au niveau national dans la plupart des pays en 2010. Mais avec plus de 200.000 nouveaux cas par an, elle gagne du terrain et atteint d’autres contrées, en grande majorité en Inde et au Brésil.

La lèpre est une maladie infectieuse causée par un bacille (bactérie en forme de bâtonnet), appelé Mycobacterium leprae ou, moins fréquemment, Mycobactérium lepromatosis.

Maladie de Hansen : une transmission principalement interhumaine

La transmission s’effectue par les gouttelettes issues du nez et de la bouche lors de contacts rapprochés et répétés (sur plusieurs mois) avec des personnes atteintes et non traitées puisque la contagiosité cesse lorsqu’un traitement est commencé.

Chose importante précisée par l’OMS, le fait d’être occasionnellement en contact avec une personne atteinte de la lèpre, de lui serrer la main, de la serrer dans les bras, de partager un repas avec elle ou de s’asseoir à côté d’elle, ne suffit pas pour contracter la pathologie. La lèpre n’est, en effet, pas hautement contagieuse contrairement aux croyances populaires (c'était le cas quand il n'existait aucun traitement).

Des lésions plus ou moins graves...

La lèpre peut survenir à tout âge. Elle touche principalement la peau et les nerfs périphériques, mais aussi la muqueuse des voies respiratoires et des yeux. Le diagnostic est clinique : c’est-à-dire qu’il est basé sur les lésions observées. La confirmation est effectuée par l’étude de la biopsie (prélèvement) de l’organe touché et certaines analyses sanguines.

Il existe plusieurs types de lèpre. Elles sont classées en fonction de la réponse cellulaire et des symptômes : lèpre lépromateuse et lèpre tuberculoïde, et en fonction du type et des zones atteintes : lèpre pauci-bacillaire (de 1 à 5 lésions cutanées, pour la majorité des lèpres tuberculoïdes) et la lèpre multi-bacillaire (plus de 5 atteintes cutanées, souvent le cas des lèpres lépromateuses).

La maladie provoque des lésions cutanées et des nerfs périphériques dans toutes les zones du corps, entrainant ainsi des engourdissements et une faiblesse de la zone innervée.

Les lésions cutanées sont le plus souvent des macules hypopigmentées et hypoesthésies (tâches planes sans coloration et qui ont perdu leur sensibilité). Elles peuvent parfois prendre la forme de papules (lésions surélevées souvent appelée « bouton ») ou de nodules.

Mais des atteintes plus graves sont aussi susceptibles d'apparaître, causées par l’aggravation de la neuropathie périphérique :

des anomalies au toucher ;

une incapacité à ressentir la douleur ou la température ;

une faiblesse musculaire entrainant des déformations ;

des mutilations au niveau du visage, des yeux, du nez, des mains, des pieds, de divers organes (reins,…).

Il faut savoir que les symptômes de la lèpre mettent en moyenne 5 à 7 ans (mais possibles de 6 mois à 10 ans) avant d’apparaître.

...mais une maladie curable

De nos jours, la lèpre est une maladie entièrement curable. En effet, des traitements efficaces (antibiotiques anti-mycobactéries) existent et stoppent la progression de la pathologie. Mais malheureusement, ils ne guérissent pas les lésions nerveuses ni les déformations.

L’élimination de cette maladie est un problème de santé publique que combat l’OMS grâce à une Stratégie Mondiale contre la lèpre mise en place depuis 2016 et dont les résultats restent encourageants.