Les troubles du transit : boissons, conseils et recommandations

L'ESSENTIEL Les troubles du transit, comme la constipation et la diarrhée, touchent une grande partie de la population française.

Boire suffisamment d'eau, consommer des boissons riches en fibres et adopter une bonne hygiène de vie peuvent aider à soulager et à prévenir ces troubles.

En cas de troubles persistants, il est important de consulter un médecin.

Selon la Société Nationale Française de Gastroentérologie (SNFGE), environ 15 à 20 % des adultes souffrent de constipation chronique, tandis que la diarrhée aiguë est un problème fréquent, touchant jusqu'à 1 personne sur 5 chaque année. Heureusement, il existe des moyens simples et naturels pour soulager et prévenir les troubles du transit, notamment en consommant des boissons adéquates et en adoptant une bonne hygiène de vie.

Les boissons qui facilitent le transit

L'eau est essentielle pour le bon fonctionnement de l'organisme, y compris pour le transit intestinal. Il est recommandé de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour pour hydrater le corps et ramollir les selles, facilitant ainsi leur évacuation.

En plus de l'eau, certaines boissons peuvent avoir un effet bénéfique sur le transit :

Les tisanes à base de plantes : Certaines plantes, comme le fenouil, la menthe, la camomille ou la rhubarbe, sont connues pour leurs propriétés digestives et laxatives douces.

Les jus de fruits et légumes : Riches en fibres et en eau, les jus de fruits et légumes, comme le jus de pruneaux, le jus de pomme ou le jus de carotte, peuvent aider à stimuler le transit intestinal.

Le kéfir : Cette boisson fermentée à base de lait ou d'eau est riche en probiotiques, des micro-organismes vivants qui peuvent favoriser l'équilibre de la flore intestinale et améliorer le transit.

Conseils de la SNFGE pour un bon transit

En plus de consommer des boissons qui facilitent le transit, la SNFGE recommande de suivre ces conseils pour une meilleure digestion et un transit régulier :

Avoir une alimentation riche en fibres : Les fibres, présentes dans les fruits, légumes, céréales complètes et légumineuses, augmentent le volume des selles et facilitent leur évacuation. Il est recommandé de consommer au moins 25 grammes de fibres par jour.

Manger des repas réguliers : Manger à des heures régulières stimule la contraction des muscles intestinaux et favorise un transit régulier.

Pratiquer une activité physique régulière : L'activité physique stimule le transit intestinal et aide à prévenir la constipation. Il est recommandé de pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique par jour.

Aller à la selle régulièrement : Ne pas retenir l'envie d'aller à la selle peut aggraver la constipation. Il est important d'aller à la selle dès que le besoin s'en fait sentir.

Eviter le stress : Le stress peut perturber le transit intestinal. Il est important de trouver des moyens de se relaxer et de gérer le stress au quotidien.

En cas de troubles du transit persistants, il est important de consulter un médecin pour écarter toute pathologie sous-jacente et obtenir des conseils personnalisés.