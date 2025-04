Dix aliments pour prendre soin de ses articulations

L'ESSENTIEL Certains aliments, comme les poissons gras, les légumes crucifères ou les fruits secs, sont bons pour réduire l'inflammation et protéger les articulations.

Pour les fruits, les cerises, les baies et l’ananas sont particulièrement bénéfiques.

En plus de l’alimentation, pratiquer une activité physique régulière aide à préserver la santé des articulations.

En France, une personne sur deux souffre de douleurs articulaires, selon un sondage IFOP intitulé “Les Français et les rhumatismes”. Pour réduire ces maux, l’une des solutions les plus naturelles pourrait bien venir de votre assiette.

Dix aliments pour préserver la santé de vos articulations

Pour StudyFinds, le Dr. Faith Coleman dresse une liste de dix aliments particulièrement bénéfiques pour la santé de nos articulations. Commençons par les produits issus de la mer. La consommation de deux d’entre-eux pourrait aider les personnes qui souffrent de douleurs articulaires :

Les poissons gras (saumon, sardines, maquereau, thon, truite, etc.) car leurs acides gras oméga-3 peuvent réduire les maux liés à l’arthrite.

Les microalgues, également riches acides gras oméga-3.

Au rayon légumes, ensuite, voici les meilleurs pour nos articulations :

Ceux dits crucifères (chou, brocoli, choux de bruxelles, etc.) qui contiennent du sulforaphane, une substance qui bloque l'inflammation et retarde les dommages au cartilage causés par l'arthrose . Ils contiennent aussi du calcium, des fibres et des antioxydants, trois éléments importants pour nos articulations.

Le poivron doux, riche en vitamine C qui participe à la production de collagène - un élément important du cartilage articulaire - et réduit l’inflammation dans le microbiote intestinal.

Les oignons, surtout rouges et jaunes, qui contiennent de la quercétine, une substance anti-inflammatoire et qui peut prévenir la détérioration des articulations due à l’arthrite.

Passons aux fruits :

Les cerises, naturellement anti-inflammatoires et pouvant donc être bénéfiques pour les personnes souffrant d’arthrose.

Les baies, riches en antioxydants et aux vertus anti-inflammatoires.

L'ananas, qui contient de la bromélaïne , une substance qui peut soulager l'arthrose et les maladies inflammatoires.

Les fruits secs, surtout les noix et les graines, sources de protéines, d’antioxydants, de minéraux et d’acide alpha-linoléique, un acide gras oméga-3 qui a des effets anti-inflammatoires.

Enfin les graines de chia, riches en antioxydants et en acides gras oméga-3, qui sont aussi anti-inflammatoires… Alors, en dessert, n’hésitez pas à en saupoudrer un peu sur votre yaourt !

L’exercice physique, indispensable pour des articulations en bonne santé

Pour être en bonne santé, les adultes âgés de 18 à 64 ans devraient pratiquer au moins 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée ou au moins 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue par semaine, ou une combinaison équivalente d’activité d’intensité modérée et soutenue, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce conseil est évidemment bénéfique pour les articulations, pour lesquelles la sédentarité est néfaste.

Mais les patients souffrant de douleurs articulaires peuvent aussi faire du sport et en tirer des bénéfices. “L’exercice physique peut souvent améliorer l’autonomie et réduire la douleur chez les patients souffrant d’arthrose, même s’il est préférable de concevoir un programme spécifique à chaque personne et d’éviter certains exercices, comme le saut et la course, qui soumettent les articulations à une surcharge inutile”, précise le Manuel MSD. En revanche, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) précise qu’”il faut mettre l’articulation au repos lors des crises douloureuses” car c’est lors de cette phase que la destruction du cartilage liée à l’arthrose a lieu.