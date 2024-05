Arthrose : faire du vélo réduirait les risques de douleurs au genou plus tard dans la vie

L'ESSENTIEL Faire du vélo régulièrement au cours de sa vie réduit le risque de douleurs au genou et d'arthrose, selon une nouvelle étude.

Les cyclistes avaient moins de douleurs et d'arthrose que ceux qui n’ont pas fait de vélo durant leur vie.

Les résultats étaient encore plus bénéfiques pour ceux qui ont toujours fait du vélo.

10 millions de personnes souffrent d’arthrose en France, dont 65 % des plus de 65 ans, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). L’excès de pression sur les articulations, parfois due à une intensité trop élevée de l’activité physique au cours de sa vie, est un facteur de risque du développement de cette maladie. Mais, quand l’intensité du sport est modérée, cela pourrait avoir un effet préventif.

Faire du vélo réduit les risques d’arthrose

En effet, d’après une nouvelle étude publiée dans la revue Medicine & Science in Sports & Exercise, les personnes qui ont régulièrement fait du vélo au cours de leur vie avaient moins de risque de développer de l’arthrose - avec ou sans symptômes - et d’avoir des douleurs au genou.

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont demandé à plus de 2.600 participants, âgés de 45 ans à 79 ans, de remplir un questionnaire. Ils devaient renseigner s’ils avaient fait du vélo (avec le nombre d'années et de fois par mois) au cours de leur vie, en fonction de quatre tranches d’âge : 12-18 ans ; 19-34 ans ; 35-49 ans ; et 50 ans et plus. La pratique du vélo regroupait celui en plein air, d’appartement, ou les séances de spinning, en salle. Ainsi, sur les plus de 2.600 participants, plus de la moitié d'entre eux faisaient ou font régulièrement du vélo.

Les scientifiques ont observé un lien entre la pratique du vélo et les problèmes de genou et d’arthrose. En effet, les personnes qui ont pratiqué cette activité physique à un moment quelconque de leur vie ont signalé moins de douleurs au genou et d’arthrose, avec ou sans symptômes, comparativement à ceux qui n’ont jamais fait de vélo. Les bénéfices étaient encore meilleurs pour les participants qui ont fait du vélo tout au long de leur vie.

Douleurs au genou : 17 % de risques en moins grâce au vélo

"Par rapport aux non-cyclistes, les cyclistes avaient 17 % de risques en moins d'avoir des douleurs fréquentes au genou, 9 % de moins de souffrir d’arthrose sans symptôme et 21 % de moins d’avoir de l’arthrose avec symptômes, comparativement à ceux qui ne faisaient pas de vélo, indique le Dr. Grace Lo, l’un des auteurs. De plus, chaque tranche d'âge supplémentaire à faire du vélo entraîne une diminution de la probabilité de signaler des douleurs au genou et de l’arthrose avec ou sans symptôme.”

Les chercheurs reconnaissent une limite à leur étude : les informations étaient déclaratives et, surtout, recueillies de manière rétrospective. Cela peut donc entraîner des erreurs. Mais le message essentiel reste le même : "le point principal à retenir de cette étude est que pour les personnes qui ont peur de souffrir de douleurs au genou, d’arthrose avec ou sans symptômes, le vélo peut être un bon moyen préventif et que plus ils le feront souvent tout au long de leur vie, meilleure sera la santé de leur genou", conclut le Dr. Grace Lo.