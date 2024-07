Alerte au volant : 5 signes qui pourraient indiquer une démence

L'ESSENTIEL La perte de direction, les difficultés de prise de décision rapide, et la confusion avec les signaux routiers peuvent indiquer une démence débutante.

La baisse de concentration et les changements d'humeur au volant sont d'autres signes à surveiller.

Consulter un professionnel de santé pour un diagnostic précoce est crucial pour une gestion efficace de la démence.

1. Perte de direction et désorientation

L'un des premiers signes de démence est la difficulté à naviguer, même dans des endroits familiers. Si une personne se perd fréquemment sur des trajets qu'elle connaît bien ou a du mal à suivre des directions simples, cela peut indiquer une désorientation spatiale. La désorientation au volant peut être dangereuse, car elle augmente le risque de se perdre, de paniquer et de provoquer des accidents.

Exemple concret : Marie, 68 ans, commence à se perdre en rentrant chez elle d’un supermarché qu'elle fréquente depuis des années. Elle prend des détours inhabituels et ne parvient plus à retrouver son chemin sans l'aide de son GPS ou d'un appel à un proche.

2. Difficulté à prendre des décisions rapides

La conduite nécessite la capacité de prendre des décisions rapides et appropriées, comme réagir à un feu de circulation, céder le passage ou éviter des obstacles soudains. Une personne atteinte de démence peut éprouver des difficultés à évaluer les situations rapidement, ce qui peut ralentir sa réponse et augmenter le risque d'accidents.

Exemple concret : Jean, 72 ans, hésite souvent lorsqu'il doit tourner à gauche à une intersection, même lorsque la voie est dégagée. Son temps de réaction prolongé entraîne des klaxons impatients des autres conducteurs et des situations potentiellement dangereuses.

3. Confusion avec les signaux de la route

Un autre signe précoce de démence est la difficulté à comprendre ou à se rappeler la signification des signaux routiers et des règles de circulation. Cela peut inclure l'incapacité à suivre des panneaux de signalisation simples ou à se rappeler la priorité à une intersection.

Exemple concret : Sophie, 65 ans, commence à ignorer les panneaux de stop ou à rouler à contresens dans des rues à sens unique. Ces erreurs peuvent provoquer des situations dangereuses pour elle-même et les autres usagers de la route.

4. Problèmes de concentration et de vigilance

La démence peut affecter la capacité de concentration, rendant difficile le maintien de l'attention sur la route pendant de longues périodes. Les conducteurs peuvent être distraits, manquer des sorties d'autoroute ou avoir du mal à rester dans leur voie.

Exemple concret : Pierre, 70 ans, a du mal à maintenir sa voiture dans la voie correcte sur l'autoroute. Il se retrouve souvent à dévier, ce qui oblige les autres conducteurs à l'éviter.

5. Changements d'humeur et de comportement

Les changements d'humeur et de comportement, tels que l'irritabilité, la confusion ou l'anxiété accrue, peuvent également se manifester au volant. Une personne atteinte de démence peut réagir de manière excessive à des situations de conduite stressantes ou devenir plus impatiente et agressive.

Exemple concret : Luc, 69 ans, devient extrêmement frustré et colérique lorsqu'il est coincé dans les embouteillages. Il commence à klaxonner de manière excessive et à faire des gestes agressifs envers les autres conducteurs.

Repérer ces signes au volant peut aider à identifier les premiers stades de la démence. Si vous ou un proche présentez ces symptômes, il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic précoce et une gestion adéquate de la maladie. Une conduite sécuritaire est essentielle non seulement pour le bien-être du conducteur, mais aussi pour celui de tous les usagers de la route.