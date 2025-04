Hypertension : quels sont les aliments à éviter ?

L'ESSENTIEL Les personnes qui ont de l'hypertension, doivent éviter les aliments trop salés.

Lors de la cuisson des pâtes ou du riz, il faut saler l’eau au moment de la cuisson, et non après.

Il est préférable d'éviter les eaux gazeuses, également.

Si on vient de vous diagnostiquer une hypertension artérielle, l'un des premiers points sur lequel veiller est d'avoir des repas équilibrés où l’apport en sodium est limité. Nathalie Negro, diététicienne et responsable du Centre Nutritionnel des Thermes de Brides-les-Bains, fait le point sur les aliments à ne pas mettre au menu ainsi que les faux-amis dont on ne se méfie pas assez.

Hypertension : éviter les aliments riches en sel

Le sel entraîne une rétention d’eau qui accroît la pression au niveau du système sanguin et conduit ensuite à une élévation de la tension artérielle. Ainsi, le nerf de la guerre pour les patients hypertendus est de limiter leur apport en sodium. Il faut ainsi éliminer du menu tous les aliments très salés comme :

la charcuterie ;

les plats cuisinés ;

les fromages : "on a souvent l’impression que les fromages à pâte molle sont mieux que ceux à pâte pressée. Mais c’est le contraire. Pour garder leur eau, les fromages à pâte molle ont beaucoup de sel en réalité", explique Nathalie Negro ;

les poissons fumés ;

les coquillages et crustacés ;

les cubes culinaires ;

la sauce soja ;

les conserves.

"Il y a aussi des choses toutes bêtes auxquelles il faut faire attention pour réduire les apports en sel de ses plats. Par exemple, quand on fait cuire des pâtes ou du riz, il faut saler l’eau au moment de la cuisson et pas après. En effet, si on met une cuillère de gros sel pendant la cuisson, la répartition du sel sera homogène dans l’eau. De plus, cela évite la fuite des minéraux. Mais, si on sale après, on va forcément saler plus, car cela ne sera jamais homogène".

Ce conseil vaut également pour la préparation des viandes et des poissons. “On sale au début de la cuisson. Cela va permettre au sel d’entrer de façon homogène dans le poisson ou la viande. Cela sera un salage homogène qui évitera d’en remettre après”.

Pour rehausser le goût des légumes sans faire appel au sel, il est aussi possible de miser sur les épices et les herbes rappellent l’experte.

Hypertension : attention aux eaux !

Si les patients atteints d'hypertension savent qu’ils doivent faire attention aux aliments qu’ils mettent dans leur assiette, ils surveillent moins l’eau qu’ils boivent… et pourtant ils devraient.

"Avec l’eau du robinet, il n’y a pas de soucis, avec l’eau de source non plus. Mais avec les eaux minérales, il faut être vigilant", prévient la nutritionniste. Il est ainsi important de regarder leurs étiquettes avant d'acheter une bouteille d'eau.

"Il faut particulièrement faire attention à toutes les eaux gazeuses. Elles sont quasiment toutes salées. Ce n’est pas du chlorure de sodium, c'est du bicarbonate de sodium. Cela a un peu moins d’effet sur la tension, mais cela en a quand même", ajoute l'experte.

Et pour les adeptes des "eaux qui piquent", elle a une solution : s’équiper d’une machine à soda/eau gazeuse. "Il s’agit d’eau du robinet à laquelle on ajoute du gaz. Donc il n'y a pas de soucis pour la pression artérielle."