  • CONTACT
Menu

MIEUX VIVRE

Médicaments

Les Européens consomment toujours trop d’antibiotiques

Selon des données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), la consommation d'antibiotiques a augmenté en Europe en 2024, malgré des objectifs de baisse. Les résistances à ces médicaments sont aussi en hausse. 

Les Européens consomment toujours trop d’antibiotiques solarseven/istock
  • Publié le 05.01.2026 à 11h55
    • |
    • |
    • |
    • |

Des médicaments devenus inutiles car les bactéries y sont devenues insensibles. C’est le défi que représente l’antibiorésistance. D’après le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), elle est responsable de plus de 35.000 décès dans l’Union Européenne chaque année. Plusieurs facteurs contribuent à cette résistance, notamment l’utilisation accrue des médicaments antibiotiques. Dans son dernier rapport, paru en novembre dernier, l’ECDC constate une hausse de la consommation de ces traitements. 

Antibiotiques : quels pays en consomment le plus en Europe ?

En 2023, un objectif de réduction de consommation des antibiotiques a été adopté par le Conseil de l’Union Européenne : elle devait diminuer de 20 %, par rapport aux chiffres de 2019. Les pays avaient aussi voté en faveur d’une utilisation accrue des antibiotiques de première intention, recensés dans un groupe appelé AWaRe par l’Organisation Mondiale de la Santé. Dans son rapport, l’ECDC révèle qu’aucun de ces deux objectifs n’a été atteint. "La consommation d'antibiotiques a augmenté en 2024, indique l’organisme. Pendant ce temps, la proportion d'antibiotiques de première intention utilisés - ceux du groupe 'Accès' de la classification AWaRe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui devrait représenter au moins 65 % de l'utilisation totale - est restée stagnante à environ 60 %."

Les pays les plus consommateurs de médicaments antibiotiques sont la Grèce, la France suivies par la Roumanie. Chypre est le seul pays à avoir atteint l’objectif de baisse, défini par le Conseil de l’Union Européenne. En Finlande, en Grèce, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Espagne, la consommation d’antibiotiques a légèrement diminué : entre 2 et 12 % de baisse. Mais elle a augmenté dans de nombreux pays : Lituanie (21 %), Malte (20 %), Croatie (17 %).

SUR LE MÊME THÈME

Quels sont les risques liés à l’antibiorésistance ? 

"Derrière chaque statistique se trouve une personne dont les options de traitement s'épuisent - un enfant, un parent, un grand-parent, alerte le Dr Diamantis Plachouras, responsable de la résistance aux antimicrobiens et des infections associées aux soins de santé à l'ECDC. La résistance aux antimicrobiens n'est pas seulement un problème médical - c'est un problème sociétal. Nous devons veiller à ce que personne en Europe ne soit laissé sans option de traitement efficace." Dans son rapport, l’ECDC souligne que l’augmentation des infections résistantes constitue une menace pour la médecine moderne, "mettant en péril les procédures de sauvetage telles que les greffes d'organes, le traitement du cancer, la chirurgie et les soins intensifs".

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, la résistance aux antibiotiques constitue aujourd’hui "l’une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale, la sécurité alimentaire et le développement".

Vous aimez cet article ? Abonnez-vous à la newsletter !

NOUS VOUS RECOMMANDONS

Cardiologie : l’IA pourrait améliorer les traitements
Cardiologie : l’IA pourrait améliorer les traitements
Ménopause : elle change les goûts des femmes en matière de partenaire
Ménopause : elle change les goûts des femmes en matière de partenaire
Projet Le French Gut : donner ses selles pour participer à une vaste recherche sur le microbiote
Projet Le French Gut : donner ses selles pour participer à une vaste recherche sur le microbiote
Tumeur cérébrale : respirer de l’air pollué pourrait augmenter le risque de méningiome
Tumeur cérébrale : respirer de l’air pollué pourrait augmenter le risque de méningiome
Publicité

EN DIRECT

LA CHAÎNE SANTÉ

chaine youtubeYoutube

LES MALADIES

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

J'AI MAL

J ai Mal Bras et mains Bras et mains Tête et cou Torse et haut du dos Jambes et pied

SYMPTÔMES

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Pourquoi Docteur Tous droits réservés, 2026