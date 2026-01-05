Les Européens consomment toujours trop d’antibiotiques

Des médicaments devenus inutiles car les bactéries y sont devenues insensibles. C’est le défi que représente l’antibiorésistance. D’après le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), elle est responsable de plus de 35.000 décès dans l’Union Européenne chaque année. Plusieurs facteurs contribuent à cette résistance, notamment l’utilisation accrue des médicaments antibiotiques. Dans son dernier rapport, paru en novembre dernier, l’ECDC constate une hausse de la consommation de ces traitements.

Antibiotiques : quels pays en consomment le plus en Europe ?

En 2023, un objectif de réduction de consommation des antibiotiques a été adopté par le Conseil de l’Union Européenne : elle devait diminuer de 20 %, par rapport aux chiffres de 2019. Les pays avaient aussi voté en faveur d’une utilisation accrue des antibiotiques de première intention, recensés dans un groupe appelé AWaRe par l’Organisation Mondiale de la Santé. Dans son rapport, l’ECDC révèle qu’aucun de ces deux objectifs n’a été atteint. "La consommation d'antibiotiques a augmenté en 2024, indique l’organisme. Pendant ce temps, la proportion d'antibiotiques de première intention utilisés - ceux du groupe 'Accès' de la classification AWaRe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui devrait représenter au moins 65 % de l'utilisation totale - est restée stagnante à environ 60 %."

Les pays les plus consommateurs de médicaments antibiotiques sont la Grèce, la France suivies par la Roumanie. Chypre est le seul pays à avoir atteint l’objectif de baisse, défini par le Conseil de l’Union Européenne. En Finlande, en Grèce, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Espagne, la consommation d’antibiotiques a légèrement diminué : entre 2 et 12 % de baisse. Mais elle a augmenté dans de nombreux pays : Lituanie (21 %), Malte (20 %), Croatie (17 %).

Quels sont les risques liés à l’antibiorésistance ?

"Derrière chaque statistique se trouve une personne dont les options de traitement s'épuisent - un enfant, un parent, un grand-parent, alerte le Dr Diamantis Plachouras, responsable de la résistance aux antimicrobiens et des infections associées aux soins de santé à l'ECDC. La résistance aux antimicrobiens n'est pas seulement un problème médical - c'est un problème sociétal. Nous devons veiller à ce que personne en Europe ne soit laissé sans option de traitement efficace." Dans son rapport, l’ECDC souligne que l’augmentation des infections résistantes constitue une menace pour la médecine moderne, "mettant en péril les procédures de sauvetage telles que les greffes d'organes, le traitement du cancer, la chirurgie et les soins intensifs".

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, la résistance aux antibiotiques constitue aujourd’hui "l’une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale, la sécurité alimentaire et le développement".