Antibiotiques : la surprescription peut entraîner des effets secondaires graves

L'ESSENTIEL 62,4 % des patients atteints d'infection des voies respiratoires supérieures obtiennent une ordonnance pour un antibiotique, selon les résultats de cette étude américaine.

Des événements indésirables consécutifs à la prise d'antibiotiques ont été trouvés dans pas moins d'une prescription sur 300, selon l'antibiotique prescrit.

Ces résultats soulignent le besoin de plus en plus important de programmes de gestion des antibiotiques, de sorte que les médecins ne prescrivent des antibiotiques que lorsque cela est vraiment nécessaire.

Une nouvelle étude majeure menée par des chercheurs d'Intermountain Health et de l'université de Stanford (États-Unis) révèle que la surprescription et la prescription inappropriée d'antibiotiques entraînent non seulement une résistance aux antibiotiques, mais causent également des dommages importants aux patients. C'est l'un des travaux les plus complets pour documenter l'impact de la surutilisation des antibiotiques dans la pratique clinique.

L'étude, publiée dans le Journal of Internal Medicine, a examiné 51 millions de consultations sur une période de 15 ans et s'est concentrée sur les infections des voies respiratoires supérieures où les antibiotiques étaient connus pour être surprescrits 50 % du temps. Les chercheurs ont découvert que certains des antibiotiques les plus dangereux étaient parfois couramment utilisés, entraînant chez un patient sur 300 des effets secondaires suffisamment graves pour nécessiter une visite de suivi chez le médecin, voire une hospitalisation.

Antibiotique : la probabilité de diagnostic d'événement indésirable a augmenté de 30 %

Pour obtenir les résultats de cette étude, les chercheurs ont examiné les réclamations d'assurance de la base de données Clinformatics Data Mark dans les 50 États des États-Unis entre décembre 2002 et décembre 2017. Ils ont trouvé 50,9 millions de réclamations pour infections des voies respiratoires supérieures, y compris sinusite, pharyngite, laryngite, bronchite et rhume, représentant 23 millions de patients.

Les chercheurs ont ensuite identifié les cas où les patients recevaient et ne recevaient pas d'antibiotiques oraux pour ces types d'infection, et si ces patients recevaient un diagnostic de diarrhée, de candidose, d'infection à Clostridium difficile ou d'une combinaison de ces effets secondaires communs par la suite.

Ils ont constaté que 62,4 % de ces patients atteints d'infection des voies respiratoires supérieures obtenaient une ordonnance pour un antibiotique, ce qui correspond aux résultats des études antérieures. Après leurs visites initiales, 26 % de ces patients ont eu une visite de suivi en ambulatoire dans les 14 jours.

La probabilité qu'un patient reçoive un diagnostic d'événement indésirable a augmenté de 30 % pour ceux qui reçoivent des antibiotiques. Des événements indésirables consécutifs à la prise d'antibiotiques ont été trouvés dans pas moins d'une prescription sur 300, selon l'antibiotique prescrit, ou une prescription sur 1.150 au total.

"L'ampleur de ces événements indésirables graves est importante"

"Ces résultats soulignent que l'administration inappropriée d'antibiotiques aux patients cause des dommages réels et généralisés, a déclaré Harris Carmichael, chercheur principal de l'étude, dans un communiqué. Avoir ce genre d'effets secondaires chez un patient sur quelques centaines, voire milliers, peut sembler peu, mais lorsque vous examinez ce problème au niveau de la santé de la population, nous parlons de centaines de milliers d'effets indésirables, des événements suffisamment graves pour que ces patients aient besoin de soins supplémentaires de la part d'un médecin.”

Cela signifie des arrêts de travail, des visites inutiles chez le médecin et des risques d'infections graves qui peuvent durer des mois ou des années. "Avec des millions de visites pour des infections des voies respiratoires supérieures chaque année, l'ampleur de ces événements indésirables graves est importante", a ajouté le Dr Carmichael.

Les chercheurs ont également découvert que l'antibiotique Cefdinir était le quatrième antibiotique le plus prescrit pour ces patients, bien qu'il soit rarement recommandé par les directives de prescription comme traitement approprié pour les infections simples des voies respiratoires supérieures.

Prescrire des antibiotiques que lorsque cela est vraiment nécessaire

Ce médicament présentait également le deuxième risque le plus élevé d'entraîner un événement indésirable. Cela signifie que les patients se voient prescrire un médicament qui n'est pas du tout nécessaire ou qui n'est probablement pas le médicament le plus approprié pour leur état et qui cause régulièrement des dommages, a souligné le Dr Carmichael.

Il a ajouté que le risque d'événements indésirables est probablement beaucoup plus élevé, car ces résultats ne capturent que les visites de suivi où leur événement indésirable a été codé comme tel à des fins d'assurance. Cela signifie que les résultats n'incluent pas les événements indésirables pour lesquels les médecins n'ont pas codé cet effet secondaire spécifique, ni pour les patients qui n'étaient pas suffisamment malades pour être vus dans un cabinet médical.

Ces données soulignent le besoin de plus en plus important de programmes de gestion des antibiotiques, de sorte que les médecins suivent les directives de prescription et "ne prescrivent des antibiotiques que lorsque cela est vraiment nécessaire", a conclut le Dr Carmichael.