Quels sont les 11 symptômes de l’éco-anxiété ?

L'ESSENTIEL L'Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (Orse) a publié un nouveau guide sur l'éco-anxiété.

Le document liste 11 symptômes qui sont provoqués par l'éco-anxiété.

Dans un nouveau guide, l'Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (Orse) liste les symptômes caractéristiques de l’éco-anxiété et les questionnements qui s’y rattachent.

1/ Le sentiment d’impuissance

"Face au désastre écologique de la planète je me sens complètement dépassé(e), que puis-je faire ?"

"Comment agir aujourd’hui s’il n’est plus possible d’inverser la tendance de l’état de la planète ?"

2/ Le sentiment de perte de contrôle

"Quelle est la portée de mon action individuelle face à toutes ces dégradations collectives ?"

3/ Le sentiment de perte de sens

"A quoi bon continuer de vivre si la terre va si mal et que tout est foutu ?"

4/ La peur de l’avenir

"Dans quel monde vont grandir mes enfants ?"

"À quelles catastrophes vais-je assister de mon vivant ?"

5/ La tristesse

"Je ressens une peine immense face à l’état de la planète."

6/ Le regret

"Pourquoi avons-nous laissé le monde devenir ainsi ?".

7/ Les troubles anxieux

Anxiété chronique, attaques de panique, insomnies.

8/ Le questionnement autour du projet d’enfant

"Si nous faisons un enfant aujourd’hui dans quel monde vivra-t-il demain ?"

9/ La souffrance morale

10/ La culpabilité

11/ La solitude

"Je me sens seul dans la société, j’ai l’impression d’être en décalage".

Qu'est-ce que l’éco-anxiété ?

"L’éco-anxiété peut être définie comme une forme de stress pré-traumatique face au changement environnemental et climatique" indique l’Orse. "Il s’agit d’une souffrance prospective, déclenchée par une projection vers l’avenir et en lien avec la prise de conscience écologique", ajoute l’institution.

Ce qui est nouveau dans cette forme d’anxiété, ce n’est pas le ressenti en lui-même mais la cause qui la génère. "Elle provient d’un ressenti d’impuissance face à un avenir de plus en plus incertain et que nous ne pouvons maîtriser" poursuit l’Orse. "Elle diffère des grandes peurs qui ont pu traverser l’histoire de l’humanité (guerre nucléaire, bug de l’an 2000…) du fait qu’elle s’appuie sur un rationnel scientifique et empirique", termine-t-il.

Quelle est l'incidence de l'éco-anxiété ?

Une étude publiée en décembre 2021 a révèlé que 72 % des sondés étaient inquiets face au changement climatique, 30 % en colère et 26 % démoralisés.

Des chiffres qui ne sont pas très éloignés de ceux rapportés quelques jours avant par une grande étude du Lancet : 75 % des jeunes de 16 à 25 ans y jugeaient alors l’avenir effrayant et la moitié d’entre eux n’avaient tout simplement plus foi en l’humanité.