Compléments alimentaires : faut-il se méfier de la vitamine B6 ?

L'ESSENTIEL La vitamine B6 est bénéfique pour la santé, mais en excès, elle peut causer des lésions nerveuses sur le long terme.

Le traitement de l’excès de vitamine B6 consiste à arrêter de prendre des compléments alimentaires mais la récupération peut être lente et une difficulté motrice peut persister chez certaines personnes, selon le Manuel MSD.

Il est important de toujours consulter un professionnel de santé avant de prendre des compléments alimentaires, même ceux qui semblent inoffensifs.

“Beaucoup de gens pensent que les vitamines sont toujours sans danger, mais ce n’est pas toujours le cas, prévient le Dr Baibing Chen, surnommé “Dr Bing” sur le réseau social TikTok où il a posté cette vidéo. La vitamine B6 peut s’accumuler dans l’organisme et provoquer des lésions nerveuses permanentes”.

La vitamine B6, présente dans de nombreux aliments

La vitamine B6, aussi appelée pyridoxine, est essentielle. Elle participe au métabolisme des acides aminés, des glucides et des lipides. Son apport est aussi important pour la peau, la fonction nerveuse et la formation des globules rouges.

Normalement, sans effort particulier, nous avons les apports nécessaires en vitamine B6 car elle est présente dans de nombreux aliments, comme le poisson, le foie - et les abats en général -, les légumineuses et les céréales entières. Selon le Manuel MSD, la carence en vitamine B6 est rarement due à un apport insuffisant.

Pour des bienfaits supposés, certaines personnes prennent cette vitamine en complément alimentaire, souvent sans en parler à leur médecin ni même savoir s’ils en manquent… Ils risquent donc l’excès de vitamine B6 qui peut être néfaste, comme le précise le Dr Baibing Chen, dans sa vidéo : “J'ai vu une personne souffrir d'engourdissements, de picotements et de troubles de l'équilibre pendant quelques mois, mais les analyses sanguines pour le diabète, la fonction thyroïdienne et la carence en vitamine B12 se sont toutes révélées normales”.

Le médecin lui a donc posé plus de questions, pour tenter de comprendre l’origine de ce problème. Résultat : la vitamine B6 serait, selon lui, en cause. La patiente a expliqué prendre de fortes doses de vitamines B6 depuis plusieurs années - car cela pouvait, d’après elle, stimuler les fonctions cérébrales - et qu’elle consommait régulièrement des boissons énergisantes riches en vitamine B6.

À haute dose, la vitamine B6 peut endommager les nerfs et entraîner des douleurs et des engourdissements des pieds et des jambes. “Les personnes peuvent devenir incapables de déterminer la position de leurs bras et de leurs jambes et de ressentir les vibrations, peut-on lire dans le Manuel MSD. La marche devient par conséquent difficile”. C’est ce qui est arrivé à la patiente du Dr Baibing Chen.

Consulter son médecin avant de prendre des compléments alimentaires

Avant de prendre des compléments alimentaires, il faut toujours en parler avec son médecin. Même s’ils semblent inoffensifs, ces suppléments peuvent gravement impacter la santé. “Entre 2016 et février 2024, 154 nouveaux cas d’effets indésirables ont été déclarés à la suite d’une consommation de compléments alimentaires destinés aux sportifs, dont 18 considérés comme très graves. Deux décès sont survenus et quatre personnes ont vu leur pronostic vital menacé”, indique l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)

Pour la vitamine B6, le traitement de l’excès consiste à arrêter de prendre les compléments alimentaires. Mais “la récupération peut être lente et une difficulté motrice peut persister chez certaines personnes”, prévient le Manuel MSD.