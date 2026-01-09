Exercice, thérapie : quel est le plus efficace contre la dépression ?

L'ESSENTIEL L'exercice physique peut réduire les symptômes de la dépression de façon similaire à la thérapie.

Faire entre 13 et 36 séances de sport était associé à de plus grandes améliorations du trouble.

Par contre, aucun type d'exercice ne s'est avéré nettement supérieur aux autres.

La santé mentale se dégrade à travers le monde, surtout chez les jeunes. L’exercice physique est souvent présenté comme un outil efficace pour réduire les symptômes dépressifs. Des chercheurs ont voulu vérifier le bien-fondé de ce conseil. Et selon leurs travaux publiés dans la revue Cochrane Database of Systematic Reviews, l’activité physique est, en effet, efficace contre la dépression, autant que la thérapie.

Dépression : l’exercice est aussi bénéfique que la thérapie

Pour cette étude, l’équipe a repris les données de 73 essais comparant les effets de l’exercice physique sur les symptômes dépressifs par rapport à la thérapie, les antidépresseurs ou l’absence de traitement. Cela représentait près de 5.000 patients souffrant de dépression.

Les analyses ont montré de manière probante que l’activité physique a un effet similaire sur les symptômes dépressifs que la psychothérapie. Les comparaisons avec les antidépresseurs suggèrent un effet identique également. Toutefois, les données sont limitées et de faible certitude, préviennent les auteurs dans leur communiqué.

Autre avantage de l’exercice : les effets secondaires étaient rares. Les seuls qui aient été remontés soient des blessures musculo-squelettiques occasionnelles ou encore des troubles légers similaires comme la fatigue.

Ce qui conduit le professeur Andrew Clegg, auteur principal, à déclarer : "nos résultats suggèrent que l’exercice semble être une option sûre et accessible pour aider à gérer les symptômes de la dépression. Cela indique que l’exercice est efficace pour certaines personnes, mais pas pour toutes, et il est important de trouver des approches que les individus sont disposés et capables de suivre."

Dépression et exercice : quel type d’activité physique privilégier ?

La méta-analyse révèle que l’exercice d'intensité légère à modérée était plus bénéfique que les activités vigoureuses. Cependant, les chercheurs précisent qu’aucun type d'exercice ne s'est avéré nettement supérieur aux autres, "bien que les programmes d'exercices variés et la musculation paraissent plus efficaces que l'exercice aérobique seul". Par ailleurs, suivre un programme de 13 à 36 séances d'exercice était associé à de plus grandes améliorations des symptômes dépressifs.

L’équipe remarque que certaines formes d'exercice, comme le yoga, le qigong et les étirements, n'ont pas été incluses dans l'analyse. Ces activités représentent ainsi des pistes de recherche futures, selon eux. "L'exercice peut aider les personnes souffrant de dépression, mais si nous voulons trouver quels types fonctionnent le mieux, pour qui et si les bienfaits durent dans le temps, nous avons besoin d'études plus importantes et de haute qualité", ajoute le Pr Clegg.