Cancer : et si les chats détenaient une piste insoupçonnée ?

Ils partagent nos vies et peut-être aussi nos maladies : selon une étude parue dans la revue Science, les chats pourraient aider les scientifiques à mieux comprendre le cancer. "Nos animaux de compagnie partagent le même espace que nous et sont donc exposés aux mêmes facteurs environnementaux, explique Geoffrey Wood, co-auteur de l’étude et chercheur au Ontario Veterinary College, au Canada, dans un communiqué. Cela peut nous aider à mieux comprendre pourquoi le cancer se développe chez les chats et les êtres humains, comment notre environnement influence le risque de cancer et, peut-être, à trouver de nouvelles façons de le prévenir et de le traiter."

Une étude réalisée auprès de 500 chats

Cette étude est le fruit de la collaboration entre plusieurs instituts de recherche à travers le monde : le Wellcome Sanger Institute au Royaume-Uni, l’Ontario Veterinary College, l'Université de Berne et le Collège de médecine vétérinaire de l'Université Cornell aux Etats-Unis. Ensemble, les scientifiques de ces différentes structures ont analysé différents types de tumeurs chez près de 500 chats domestiques dans cinq pays. Ils ont ainsi découvert environ 1.000 gènes associés au cancer chez l'être humain dans les échantillons de tumeurs et de tissus sains prélevés chez les félins. Au total, ils ont travaillé sur 13 types différents de cancers touchant le chat pour comparer les altérations génétiques similaires entre les cancers humains et félins.

Cancer : des altérations génétiques similaires entre les humains et les chats

Les chercheurs ont découvert que pour certains types de cancer, les altérations génétiques à l'origine du développement tumoral chez le chat domestique sont comparables à celles observées chez l’humain. "Par exemple, le carcinome mammaire est un cancer fréquent et agressif chez le chat, expliquent-ils dans le communiqué. Cette recherche a identifié sept gènes moteurs dont la mutation induit le développement du cancer. Le gène moteur le plus fréquent était FBXW7 : plus de 50 % des tumeurs félines présentaient une altération de ce gène." Or, chez l'humain, les altérations de ce même gène dans les tumeurs du cancer du sein sont associées à un pronostic plus défavorable. Chez le chat, ils ont démontré que certains médicaments de chimiothérapie étaient plus efficaces sur les tumeurs mammaires présentant ces altérations. Pour les auteurs, cela pourrait ouvrir de nouvelles pistes thérapeutiques pour les chats atteints de carcinome mammaire mais aussi pour les patientes atteintes d'un cancer du sein.

Comprendre le cancer chez le chat pour mieux le soigner chez l'être humain

D’autres altérations génétiques communes ont été identifiées. En ce qui concerne, le cancer du sein, les scientifiques ont observé que les modifications génétiques liées à PIK3CA étaient présentes dans 47 % des tumeurs du carcinome mammaire chez le chat. "Il s'agit également d'une modification génétique observée dans le cancer du sein humain, où elle est traitée par des inhibiteurs de PI3K", précisent-ils. Des similitudes ont également été constatées dans des tumeurs du sang, des os, des poumons, de la peau, du système gastro-intestinal et du système nerveux central chez le chat.

Les scientifiques estiment que ces découvertes pourraient être bénéfiques pour les chats comme pour les êtres humains. "Il s'agit d'une des avancées les plus importantes jamais réalisées en oncologie féline, se félicite le Dr Louise Van Der Weyden, autrice principale, du Wellcome Sanger Institute. La génétique des tumeurs chez le chat domestique n'est plus une énigme. Nous pouvons désormais franchir les prochaines étapes vers une oncologie féline de précision, (…), et, à terme, pour les humains."