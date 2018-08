Maladie des griffes du chat : 40% des félins domestiques sont vecteurs de la bactérie

Peu connue du grand public, la maladie des griffes du chat (aussi appelée lymphoréticulose bénigne d’inoculation) est une maladie infectieuse bactérienne transmise dans 75% des cas, comme son nom l'indique, par la griffure d'un félin. Elle peut également être transmise à l'être humain par morsure (10% des cas), tout simplement par contact avec la salive de l'animal ou encore en se frottant les yeux après l'avoir caressé.

La bactérie en question, la Bartonella henselae, se propage à travers les vaisseaux sanguins et semblent toucher en priorité les enfants et les jeunes de moins de 15 ans. Sa période d'incubation est de 7 à 60 jours si le réservoir infectieux est le chat. Même si votre animal est propre et bien traité, les chats errants contaminent les chats domestiques, notamment via leurs puces. Il s'agit donc d'une zoonose, une maladie qui se transmet naturellement des animaux vertébrés aux Hommes, et vice-versa. Il est important de préciser qu'un chat peut être infecté par cette bactérie à plusieurs reprises au cours de sa vie.

Comment se manifeste la maladie des griffes du chat ?

La maladie se manifeste dans un premier temps sous forme de rougeur, voire de bouton rosé, à l'endroit de l'inoculation. Celui-ci disparait souvent, ce qui ne veut pas dire que c'est le cas de l'infection. Des ganglions lymphatiques apparaissant entre une et trois semaines après la contamination. La personne infectée peut également avoir de la fièvre, des maux de tête, une perte de poids, ou encore des éruptions cutanées.

Crédit : illustration Centers for Disease Control an Prevention.

La maladie des griffes du chat est généralement bénigne, mais il arrive dans certains cas qu'elle affecte des organes vitaux comme le foie. Dans le pire des cas, les patients peuvent également développer des endocardites, voire des encéphalites.

Quelques formes graves atypiques ont été rapportées dans la documentation scientifique, à l'instar d'une femme américaine qui a perdu l'usage de son œil gauche en 2015 à la suite de l'infection. "Je me suis réveillée et je ne voyais plus de mon œil gauche", racontait à l'époque Janese Walters. "Je suis allée regarder dans le miroir, et ça avait l'air d'être une conjonctivite". Les médecins ont passé un mois à chercher de quelle pathologie souffrait cette femme, jusqu'à ce qu'elle leur précise qu'elle avait un chat et que l'animal l'avait léché à cet endroit quelques semaines auparavant.

40% des chats sont infectés

Le CDC (Centers for Disease Control an Prevention) estime qu'environ 40% des chats sont vecteurs de la Bartonella henselae. "Les chatons de moins d'un an sont plus susceptibles d'avoir une infection à B. henselae et de transmettre le germe à l'Homme. Les chatons sont également plus susceptibles de se gratter et de mordre pendant qu'ils jouent", précise le centre de prévention.

La plupart des chats infectés ne manifestent aucun symptôme, selon le CDC, mais dans de rares cas, la maladie peut entraîner des troubles cardiaques et une respiration difficile chez l'animal. "L'infection par B. henselae peut également se développer dans la bouche, le système urinaire ou les yeux" du félin. "Votre vétérinaire peut découvrir que certains des autres organes de votre chat peuvent être enflammés".

Que faire en cas de griffure ou de morsure ?

Il est recommandé de se laver les mains après avoir été en contact avec votre chat, d'être vigilant pour éviter tout risque de morsure ou de griffure, et surtout de désinfecter rapidement la plaie si vous avez tout de même été touché. En cas d'infection, n'en voulez pas à votre animal, ne le rejetez pas, il ne vous veut aucun mal.