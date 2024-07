Rappel de pastilles anti-tabac de Nicopass en raison d'une erreur d'emballage

L'ESSENTIEL Des pastilles de Nicopass, un médicament de sevrage tabagique, sont rappelées en raison d'une erreur d'emballage.

Les boîtes concernées portent la référence du lot n° 4N4RH. Le risque de surdosage de nicotine est minime mais un risque allergique est présent pour personnes allergiques au soja.

Si vous possédez une de ces boîtes, il faut la rapporter en pharmacie afin d'en obtenir une autre conforme.

“Nous avons été informés le 17/07/2024 que des plaquettes de pastilles de Nicopass menthe fraîcheur 2,5 mg sans sucre ont été emballées par erreur dans des boîtes destinées à Nicopass eucalyptus 1,5 mg sans sucre, 96 pastilles, du lot n° 4N4RH”, indique le communiqué de l'Agence nationale de sécurité du médicament.

Une erreur de conditionnement pouvant entraîner un risque allergique

“Le risque éventuel de surdosage de nicotine est minime”, précise l’agence. Néanmoins, la présence d’huile de soja dans la composition des pastilles de Nicopass menthe fraicheur 2,5 mg sans sucre peut poser un risque potentiel pour les personnes allergiques au soja. “Le risque de survenue d’une réaction allergique est faible compte tenu du nombre très limité de boîtes concernées”, ajoute le communiqué.

Rapporter les boîtes de Nicopass du lot n°4N4RH en pharmacie

Les boîtes à rapporter en pharmacie ont été distribuées entre le 11/06/2024 et le 08/07/2024. Pour les identifier, il faut regarder si la référence du lot 4N4RH apparaît bien sur l’emballage. Si c’est le cas, il faut rapporter le médicament en pharmacie. “Votre pharmacien vérifiera le numéro de lot de votre boîte et vous délivrera si nécessaire une nouvelle boîte d’un lot conforme.”

Nicopass, un médicament utilisé pour le sevrage tabagique

“Nicopass est un médicament sans ordonnance utilisé dans le sevrage tabagique des adolescents de 15 ans et plus et des adultes”, élaboré par le laboratoire Pierre Fabre. À noter toutefois que sans avis médical, ce substitut nicotinique ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes et les jeunes de moins de 18 ans. Ce sont des pastilles à sucer jusqu’à dissolution complète dans la bouche, soit environ 30 minutes. Il ne faut pas dépasser 30 pastilles par jour (dosage à 1,5 mg) ou 15 pastilles par jour (dosage à 2,5 mg). La posologie dépend du degré de dépendance à la nicotine de la personne.