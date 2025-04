Mal des transports : et si la sonothérapie était la solution ?

L'ESSENTIEL Grâce à un modèle de souris, des chercheurs japonais ont identifié un son unique à 100 Hz comme étant la fréquence optimale afin de stimuler "les organes otolithiques de l'oreille interne."

En renforçant l'activation du nerf sympathique, l’exposition à ce son a diminué les étourdissements et les nausées, souvent associés au mal des transports.

"Cette stimulation devrait être sans danger lorsqu'elle est utilisée correctement", selon les scientifiques.

Voiture, avion, bateau, car… En cas de voyage à bord de ces véhicules, un mal des transports peut survenir. Celui-ci se caractérise par une série de troubles, comme des nausées, une sensation d’inconfort, des vertiges, des maux de tête, une salivation importante ou encore une accélération de la respiration, qui disparaissent à l’arrêt, quelques minutes après la sortie du véhicule. Alors que la cause majeure du mal des transports, un dysfonctionnement vestibulaire, a été identifiée, les technologies permettant de soulager ce trouble sont limitées. C’est pourquoi des chercheurs de la faculté de médecine de l'université de Nagoya (Japon) ont effectué des recherches pour trouver un moyen simple et efficace de le traiter.

100 Hz, la fréquence optimale pour stimuler l'oreille interne

Dans le cadre de l’étude, les scientifiques sont partis d’un constat fait par des travaux suggérant que la stimulation de la partie de l'oreille interne associée à l'équilibre à l'aide d'un son unique peut potentiellement améliorer l'équilibre. À l'aide d'un modèle de souris, ils ont découvert un son unique à 100 Hz comme étant la fréquence optimale. "Les vibrations générées par ce son unique stimulent les organes otolithiques de l'oreille interne, qui détectent l'accélération linéaire et la gravité", a expliqué Masashi Kato, qui a participé aux recherches. Ensuite, des adultes ont été recrutés et exposés à ce son unique. Après la stimulation, le mal des transports a été provoqué par une balançoire, un simulateur de conduite ou un trajet en voiture. Les auteurs ont utilisé le contrôle postural, un électrocardiogramme et les résultats du questionnaire d'évaluation du mal des transports pour évaluer l'efficacité de la stimulation.

Mal des transports : une exposition d'une minute à une longueur d'onde sonore spécifique réduit les symptômes

D’après les résultats, parus dans la revue Environmental Health and Preventive Medicine, l’exposition à cette longueur d'onde sonore spécifique avant l'exposition au simulateur de conduite a renforcé l'activation du nerf sympathique, qui est souvent dérégulé lors du mal des transports. L’équipe a constaté que les symptômes, tels que les étourdissements et les nausées, souvent associés au mal des transports, étaient atténués. "Le risque pour la santé d'une exposition de courte durée à notre son unique est minime. Étant donné que le niveau de stimulation est bien inférieur aux normes de sécurité acoustique en milieu de travail, cette stimulation devrait être sans danger lorsqu'elle est utilisée correctement", a déclaré Takumi Kagawa, co-auteur de l’étude.

Étant donné que ces recherches peuvent potentiellement aider des millions de patients, les scientifiques prévoient de développer davantage cette technologie en vue d'une application pratique à diverses situations de voyage, notamment en avion et en bateau.