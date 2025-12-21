«Chaque année, une mammographie» : le conseil vital de Carla Bruni-Sarkozy

L'ESSENTIEL L'hormonothérapie est un traitement fondamental contre le cancer du sein hormonodépendant, malgré ses effets secondaires.

Mais son efficacité peut être compromise par des mutations génétiques, d'où l'importance d'une détection précoce.

Le témoignage de Carla Bruni-Sarkozy rappelle l'urgence du dépistage annuel.

"Aujourd'hui samedi 20 décembre 2025, je termine 5 ans d'hormonothérapie" : c'est par ces mots que Carla Bruni-Sarkozy a partagé sur Instagram la fin d'un long combat contre le cancer du sein. Diagnostiquée fin 2019, la chanteuse revient sur un parcours médical éprouvant, entre chirurgie, radiothérapie et traitement hormonal. Son témoignage relance l'attention sur une maladie qui touche une femme sur huit au cours de sa vie, et sur l'importance du dépistage.

L'hormonothérapie : une arme clé contre les rechutes

Dans les cancers du sein dits "hormonodépendants", les cellules tumorales se développent sous l'effet des hormones, notamment les œstrogènes. L'hormonothérapie vise donc à bloquer cette stimulation en réduisant la production d'œstrogènes ou en empêchant leur action. "Malgré ses effets secondaires assez agressifs, je suis reconnaissante à la science d'avoir inventé l'hormonothérapie : cela protège efficacement de la rechute", a écrit Carla Bruni-Sarkozy. Utilisé souvent après chirurgie et radiothérapie, ce traitement s'étend sur plusieurs années pour limiter le risque de récidive, particulièrement élevé dans les premières années suivant le diagnostic.

Cependant, chez près de 40 % des patientes atteintes de cancer du sein métastatique hormonodépendant, l'efficacité de l'hormonothérapie diminue. En cause : une mutation génétique affectant le récepteur des œstrogènes, ce qui rend les cellules cancéreuses résistantes. L'enjeu majeur des recherches actuelles est de détecter ces mutations le plus tôt possible, grâce à des analyses sanguines, afin d'adapter rapidement le traitement. En le combinant avec des inhibiteurs du cycle cellulaire, il est possible de freiner l'évolution de la tumeur.

Un appel au dépistage annuel

Carla Bruni-Sarkozy avait dévoilé en octobre 2023 avoir été diagnostiquée quatre ans plus tôt. "J'ai eu de la chance : mon cancer n'était pas encore agressif (...) parce qu'il n'a pas eu le temps de le devenir... Car chaque année, à la même date, je fais une mammographie", écrivait-elle alors sur Instagram. Son message est clair : un diagnostic précoce reste la meilleure arme contre le cancer du sein. L’ex-Première dame appelle ainsi toutes les femmes à "faire leur dépistage chaque année si possible".