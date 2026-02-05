Ce régime aurait des effets antidépresseurs

L'ESSENTIEL Un régime cétogène pourrait soulager les personnes souffrant de dépression résistante.

Le régime mise sur une réduction drastique des glucides et une augmentation des lipides.

L'effet semble toutefois modeste et temporaire.

A quel point notre alimentation peut-elle vraiment soulager une dépression tenace ? C’est la piste explorée par des chercheurs de l’université d’Oxford, au Royaume-Uni, qui ont testé l’effet d’un régime cétogène ou "keto" (peu de glucides, beaucoup de lipides) en complément d’un traitement antidépresseur classique chez des patients atteints de dépression résistante. Les résultats, tout juste publiés dans JAMA Psychiatry, sont prometteurs... mais nuancés.

"De petits bénéfices contre la dépression"

Le régime cétogène consiste à réduire drastiquement les glucides : fini le sucre sous toutes ses formes, dont les fruits, mais aussi les féculents (pâtes, riz, pommes de terre) ou encore les légumineuses (lentilles, pois chiches). En contrepartie, les apports en graisses (crème, beurre, huiles, mayonnaise) sont fortement augmentés et deviennent la principale source calorique. L’alimentation keto inclut aussi des protéines en quantités modérées, sous forme d’œufs, de fromages, de poissons et de viandes.

L’essai randomisé a impliqué 88 adultes britanniques souffrant de dépression résistante aux traitements. Pendant six semaines, un groupe a suivi un régime cétogène (moins de 30 grammes de glucides par jour, avec livraison de repas préparés), tandis qu’un autre groupe adoptait un régime dit "phytochimique", riche en fruits, légumes et graisses insaturées. Les deux groupes ont aussi reçu un accompagnement diététique individuel hebdomadaire. Résultat, au bout de six semaines, la sévérité de la dépression mesurée par le questionnaire PHQ-9 avait diminué de 10,5 points dans le groupe keto contre 8,3 dans le groupe phyto. A noter aussi que 25 % des volontaires suivant l’alimentation cétogène étaient en rémission, contre 9 % de ceux du groupe témoin.

"Notre étude suggère que suivre un régime cétogène, en plus des soins habituels, pourrait apporter de petits bénéfices contre la dépression", selon les auteurs cités par MedPage Today. Mais l'effet n'était plus significatif à 12 semaines, et aucune différence notable n'a été observée sur d'autres critères comme l’anxiété, l’anhédonie (perte de la capacité à ressentir le plaisir) ou encore la qualité de vie. Sans compter que ce régime exige une forte discipline : "Peu de patients ont choisi de le poursuivre après l’arrêt du soutien", notent les chercheurs.

Le régime keto pour traiter les troubles bipolaires ou la schizophrénie

Le régime cétogène pousse l’organisme à produire des corps cétoniques, issus de la dégradation des graisses. "Schématiquement, ces molécules sont fabriquées à partir des graisses, quand les réserves en sucre de l’organisme sont épuisées, explique l’INRAE. Le sucre n’étant plus disponible comme source d’énergie, l'organisme va puiser dans les graisses pour produire des corps cétoniques qui seront utilisés à sa place pour lui fournir de l’énergie. Ce processus est appelé 'lipolyse'. L’intérêt est évidemment de faire ainsi diminuer la masse graisseuse, et donc de maigrir."

Aujourd'hui, ce régime, longtemps utilisé contre l’épilepsie, suscite aussi un intérêt croissant dans le traitement de troubles psychiatriques comme les troubles bipolaires ou la schizophrénie. Reste à voir s’il trouvera sa place dans la prise en charge de la dépression. Dans tous les cas, il est à prendre avec prudence, et l’avis d’un médecin est toujours recommandé avant d’adopter un nouveau mode d’alimentation.