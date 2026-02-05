Non, s’injecter du sperme ne réduit pas les maux de dos !

L'ESSENTIEL Un homme de 33 ans s'est présenté à l'hôpital avec un mal de dos et un abcès au bras.

Il a avoué aux médecins qu'il s'injectait son sperme dans le bras pour tenter de réduire ses douleurs dorsales.

Pour les médecins, cette histoire rappelle les dangers de l'automédication.

Les maux de dos font partie des motifs de consultation les plus fréquents. Lorsque la douleur se chronicise, les patients sont tentés de tester tous les traitements possibles à leur disposition pour faire taire leurs souffrances. L’un d’eux, un homme de 33 ans, a eu une idée particulièrement étrange pour traiter ses douleurs dorsales : s’autoinjecter son sperme par voie intraveineuse !

Ce “remède maison”, administré pendant un an et demi, l’a conduit à l'hôpital. Cette histoire, mise en lumière par Futura, a fait l'objet d’un rapport dans la revue Irish Medical Journal.

Il s’injectait du sperme dans le bras depuis 18 mois

En réalité, toutes les idées ne sont pas bonnes à prendre. Voici ce qu'auraient pu conclure les médecins de cet homme venu à l'hôpital universitaire de Tallaght (Irlande) pour de vives douleurs au dos survenus après avoir soulevé un objet en acier très lourd. Lors de la consultation, l’équipe médicale a constaté que le patient avait également un abcès sous-cutané au niveau de l’avant-bras.

Le trentenaire a alors confié souffrir des maux de dos chroniques et qu’il injectait son propre sperme par voie intraveineuse une fois par mois pour tenter de les traiter. Il avait mis en place cette “thérapie alternative” sans avis médical et la suivait depuis 18 mois.

Il a ajouté que lors de la dernière administration, il avait injecté trois « doses » de sperme par voie intravasculaire et intramusculaire. Le liquide a été retrouvé dans des muscles ainsi que des vaisseaux sanguins. L’imagerie a aussi révélé la présence d’air sous la peau.

Les médecins ont prescrit au malade un antibiotique pour traiter l'abcès ainsi qu’un traitement pour soulager ses maux de dos.

Auto-injection de sperme : quelle est l’origine de cette idée ?

Cette histoire étrangère est une première pour l’ensemble du monde scientifique. "Aucun autre cas signalé d'injection de sperme intraveineuse n'a été trouvé dans la littérature médicale", soulignent les auteurs. Ils ont cherché à déterminer comment leur patient avait eu l’idée de ce remède. Les médecins notent qu’il y avait eu des rapports sur les effets de l'injection de sperme sous-cutanée chez les rats et les lapins, mais aucun chez l’Homme.

L’équipe a alors épluché les sites et les forums pour déterminer si la semence masculine était présentée comme un remède miracle contre les douleurs dorsales par des internautes. Leur recherche n’a rien donné. Leur patient semble donc avoir cette idée saugrenue de lui-même.

Pour les auteurs, ce cas unique conduit à rappeler (puisque que cela paraît nécessaire) qu’il est dangereux de s’injecter des substances sans avoir été formé à le faire. D’autant plus, si elles ne sont pas destinées à un usage intraveineux comme c’est le cas le sperme.

Ils ajoutent que cette tentative d’auto-soins démontre également "les risques liés à l'expérimentation médicale avant des recherches cliniques approfondies sous la forme d'essais par étapes, y compris les évaluations de l'innocuité et de l'efficacité".