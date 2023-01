Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Douleurs les plus fréquentes du pied, les « métatarsalgies statiques » sont en rapport le plus souvent avec des anomalies de l’anatomie du pied avec un problème d’appui plantaire, souvent accessible au traitement médical.

Douleurs de l’avant-pied : COMPRENDRE

Des mots pour les maux Une métatarsalgie est une douleur de l’avant-pied, au niveau de l’articulation entre les os de l’arrière-pied, et la base de la 1ère phalange des orteils : les os qui sont concernés sont donc les métatarses et l’articulation entre ces os et les phalanges : les articulation métatarso-phalangiennes.

Elles sont en rapport le plus souvent avec une anomalie du premier ou du 2ème rayon. Qu'est-ce qu’une métatarsalgie ?

Les métatarsalgies sont définies par des douleurs de l’avant-pied situées dans la région des articulations métatarso-phalangiennes, à la base des orteils. Elles représentent, à elles seules, la première cause de consultations spécialisées dans les problèmes de pied.

Les causes sont nombreuses et, une fois les maladies inflammatoires (polyarthrite) ou microcristallines (goutte) éliminées, un examen clinique détaillé de l’anatomie du pied et quelques clichés radiologiques simples permettent généralement de poser un diagnostic et de proposer un traitement adapté.

De nombreuses pathologies perturbant l’appui peuvent être en cause comme une anomalie du gros orteil (hallux valgus, hallux rigidus), les ostéonécroses des os sésamoïdes, le névrome de Morton, le syndrome du 2e rayon, des bursites diverses, des fractures de fatigue, la maladie de Freidberg ou ostéonécrose de la tête du 2ème métatarsien à l’adolescence.